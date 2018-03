Bandas Sonora e Greenbow Alabama fazem apresentação em casa noturna para angariar fundos à AIM

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - A noite de 16 de dezembro será de muito rock, benevolência e amor ao próximo. As bandas Sonora e Greenbow Alabama se apresentarão no Skull Bar, localizado na Rua Amauri, 244, e doarão todo seu cachê à AIM ? Associação para Iniciação Musical.

Na ocasião, os artistas reproduzirão músicas de Beatles, Rolling Stones, Queen, U2, The Killers, Coldplay, John Mayer, Counting Crows, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs, Rita Lee, etc. A casa receberá também doações de alimentos não perecíveis para as ONGs que são assistidas pela AIM. Compareça.

Serviço

Local: Skull Bar - Rua Amauri, nº 244 - Jardim Europa

Horário: A partir das 21h

Valores: Homem R$80,00 (Consome R$50,00) ? Mulher R$50,00 (Consome R$30,00)

Mais informações: www.aim.org.br | www.facebook.com/aimcc | Twitter e Instagram: @aim_musical | Youtube: @aimcc1

Sobre a AIM:

A AIM ? Associação para Iniciação Musical é uma instituição sem fins lucrativos fundada pelos amigos Guilherme Andrade, Fábio Lacaz e João Paulo Melo. A Associação visa promover o contato de crianças e adolescentes de comunidades carentes com o meio musical; permitindo a esses jovens desenvolverem suas aptidões e entrarem em contato com um novo mundo. O projeto social proporciona oportunidades únicas, fazendo com que, de uma forma estimulante e cultural, esses jovens sejam inseridos na sociedade, promovendo a igualdade de oportunidade de forma divertida.

Para mais informações: http://www.aim.org.br/