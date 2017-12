Bank of America informa os resultados financeiros do quarto trimestre de 2016

CHARLOTTE, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE-DINO - 13 jan, 2017) -

O Bank of America informou hoje seus resultados financeiros relativos ao quarto trimestre de 2016. O comunicado à imprensa, os documentos complementares e a apresentação aos investidores estão disponíveis das seguintes formas:

Sala de imprensa do Bank of America em http://newsroom.bankofamerica.com.

Site de relações com investidores do Bank of America em http://investor.bankofamerica.com.

Página on-line de notícias da Business Wire em http://www.businesswire.com/portal/site/home/news.

Para apenas ouvir o áudio da apresentação aos investidores, ligue para +1.877.200.4456 (EUA) ou +1.785.424.1732 (internacional). O ID da conferência é 79795. Ligue 10 minutos antes do início da teleconferência. Os investidores também podem ouvir o webcast em áudio ao vivo da teleconferência e ver os slides da apresentação visitando a seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações) do site de Relacionamento com investidores da empresa.

Os investidores podem acessar a gravação da teleconferência visitando o site de Relacionamento com investidores ou ligando para+1.800.934.4850 (EUA) ou +1.402.220.1178 (internacional). A gravação estará disponível do meio-dia de 13 de janeiro às 23h59 de 20 de janeiro, horário do leste dos EUA (ET).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bank of America

O Bank of America é uma das maiores instituições financeiras do mundo, atendendo a consumidores individuais, empresas de pequeno e médio porte e grandes sociedades com um conjunto completo de produtos e serviços bancários, de investimento, gestão de ativos e outros produtos e serviços de gestão financeira e de riscos. A empresa oferece uma conveniência incomparável nos Estados Unidos, atendendo a aproximadamente 46 milhões de relacionamentos com consumidores e pequenas empresas, com cerca de 4.600 agências, aproximadamente 15.900 caixas eletrônicos e um premiado banco on-line que possui por volta de 34 milhões de contas ativas e cerca de 22 milhões de usuários móveis ativos. O Bank of America é líder global em gestão de patrimônio, serviços bancários corporativos, de investimento e comerciais em um amplo conjunto de classes de ativos, atendendo a sociedades, governos, instituições e pessoas físicas do mundo todo. O Bank of America oferece assistência líder no setor a aproximadamente três milhões de proprietários de pequenas empresas por meio de um conjunto de produtos e serviços on-line inovadores e fáceis de usar. A empresa atende a clientes por meio de operações em todos os 50 estados dos EUA, no Distrito de Columbia, nas Ilhas Virgens Americanas, em Porto Rico e em mais de 35 países. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC) estão listadas na bolsa de valores de Nova York.

Acesse a sala de imprensa do Bank of America para obter mais notícias sobre o Bank of America, e clique aqui para se inscrever e passar a receber notícias por e-mail.

www.bankofamerica.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170113005539/pt/ Contato: Investidores podem entrar em contato com: Lee McEntire, Bank of America, +1.980.388.6780 Jonathan Blum, Bank of America (Renda Fixa), +1.212.449.3112 Jornalistas podem entrar em contato com: Jerry Dubrowski, Bank of America, +1.980.388.2840

jerome.f.dubrowski@bankofamerica.com Fonte: BUSINESS WIRE