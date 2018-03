Banzai Tattoo promove ação social para o Natal

Rio de Janeiro--(DINO - 15 dez, 2016) - Pela primeira vez, em 32 anos de existência, o estúdio de tatuagem Banzai Tattoo & Piercing vai promover um Flash Day simultâneo em todas as suas lojas no Rio de Janeiro com objetivo de incentivar as ações de Natal. No próximo sábado, dia 17, as tatuagens vão ser oferecidas a preços fixos de R$ 100 a R$ 400 e cada cliente deverá levar 1KG de alimento não perecível, que será doado para o Projeto Amor nos Move, que ajuda 200 famílias no Lixão de Jardim Gramacho.

De acordo com o dono da marca e uma das maiores autoridades em tatuagem no país, Lúcio Mauro, o objetivo é incentivar os clientes e outros estúdios a promoverem atividades sociais no mês de dezembro.

"O país está passando por um momento difícil, sobretudo o Rio de Janeiro em virtude da crise, desta forma, queremos tentar levar um pouco mais de alegria para as pessoas neste mês de dezembro. Queremos que as pessoas participem com a gente. Se cada um fizer a sua parte teremos um Natal muito mais iluminado. E que essa prática seja seguida durante todos os meses do ano, como sempre deveria ser." Comentou.

Os clientes interessados serão atendidos por ordem de chegada nas unidades.

Mercado de tatuagem contorna a crise e cresce em ritmo acelerado

De acordo com dados do Sebrae/SP, divulgados em junho deste ano, entre 2009 a 2012, as áreas dedicadas aos serviços de tatuagens e piercings aumentaram 413%, e desde 2004, o crescimento esteve próximo a 20% ao ano. Somente em 2012 foram criados mais de 1.600 CNPJs para esta atividade no país.

Além disso, uma pesquisa feita pela revista Superinteressante por meio das redes sociais, com mais de 80 mil entrevistados, identificou que a maior parte dos tatuados do Brasil são mulheres entre 19 e 25 anos, com alta escolaridade.

Segundo Lúcio Mauro, a tendência é que o mercado de tatuagem no Rio de Janeiro ainda cresça em ritmo acelerado em 2017.

"É sempre importante lembrar que tatuagem é, acima de tudo, história. Uma lembrança permanente sobre um momento ou sentimento importante para cada um de nós. Acredito que 2017 seja um ano de transformações e novas tendências, desta forma, acredito que muitos cariocas busquem grandes estúdios para marcar na pele essas mudanças. E é claro que a Banzai ficará extremamente satisfeita em receber cada um." Explica.

Sobre a Banzai Tattoo & Piercing

Um dos estúdios de tatuagem mais tradicionais do Rio de Janeiro, a Banzai Tattoo & Piercing atua no segmento desde 1984 buscando oferecer o que há de melhor e mais moderno no segmento. Reunindo os tatuadores mais famosos da cidade, o estúdio é especializado em artes utilizando técnicas Old School, Maori, Oriental entre outros, que garantiram um portfólio com mais de 50 mil desenhos.

A empresa também é especializada na aplicação e venda de piercings, oferecendo materiais como aço cirúrgico, titânio, madeira, osso, ouro, além de outras diversas opções. Atualmente, a marca conta com seis unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, atendendo centenas de clientes todos os meses.

SERVIÇO

Flash Day Natalino: Banzai Tattoo

Data: 17 de dezembro

Exigência: 1kg de alimento não perecível

Horário: Durante todo o horário de funcionamento das lojas

Endereços:

Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 346 - Loja 106 e loja 313

Telefones: 2264-6712/ 3978-1089

Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 500. Loja 127 - (Shopping Downtown) Bl. 16

Telefones: 3982-2663/ 3982-2641

Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 82/201. Galeria Central Ipanema

Telefones: 2267-9698/ 3813-4045.

Freguesia (Jacarepaguá): Estrada dos Três Rios, 1097 - Barber House ? Freguesia

Telefone: 3437-8420

Norte Shopping: 1º Piso, em frente à Renner - Dentro da barbearia Barber House

Website: http://www.banzaitattoo.com.br/