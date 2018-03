Barceló Bávaro Beach de Punta Cana é reconhecido com o prêmio Green Globe Award

RIO DE JANEIRO, 29 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- O turismo sustentável é cada vez mais procurado. Os prestadores de serviços turísticos estão desenvolvendo vários programas ecológicos, e os governos estão criando novas políticas para estimular práticas sustentáveis no turismo. E o Barceló Bávaro Beach recebeu o prestigiado prêmio Green Globe Award.

Recentemente, a cadeia de hotéis espanhola Barceló recebeu o certificado Green Globe em uma das propriedades que fazem parte do complexo Barceló Bávaro Grand Resort, o Barceló Bávaro Beach. De agora em diante, os clientes do resort localizado em Playa Bávaro (Punta Cana) desfrutarão uma estadia em um hotel de turismo sustentável com a qualidade do serviço Barceló.

O Green Globe é o principal certificado global e de melhoria relativa à sustentabilidade para líderes em viagens ecológicas e ecoturismo responsável. O Green Globe ajuda as empresas a aprimorarem sua sustentabilidade econômica, social e ambiental e as premia e reconhece por isso.

O padrão Green Globe oferece às empresas um guia para analisar seu desempenho em sustentabilidade ambiental; assim, elas podem monitorar suas melhorias e documentar suas conquistas, o que leva à certificação das operações e gestões sustentáveis da empresa.

Os critérios globais de turismo sustentável são um processo de harmonização para um turismo sustentável e representam os princípios mínimos de desempenho em sustentabilidade no setor de viagens e turismo e em seus parceiros da cadeia de abastecimento. Esses critérios baseiam-se nos seguintes padrões: um sistema de gestão de sustentabilidade, maximização do emprego e do crescimento econômico da comunidade local por meio do desenvolvimento de negócios, aprimoramento da herança cultural e redução do impacto ambiental negativo.

