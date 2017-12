Bebidas funcionais proporcionam melhor desempenho na fisiologia de atletas

Esses dados fornecidos pela IHRSA, associação internacional do mundo fitness, revelam que o número de brasileiros frequentadores de academia tem aumentado, junto com a preocupação com o corpo e a saúde.

Aliado a esse crescimento, nota-se também uma busca maior por alimentação saudável e produtos funcionais. Quando se tem uma rotina de exercícios físicos puxada, é imprescindível que se tenha uma dieta rigorosa de comidas e bebidas funcionais. Uma pesquisa realizada pela agência Euromonitor, revela que entre 2009 e 2014, o mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98%.

A dieta funcional tem sido procurada com frequência por atletas e praticantes de exercício físico porque insere a alimentação nutritiva básica em uma dieta que, através da interação desses alimentos, promove efeitos fisiológicos e metabólicos benéficos à saúde. O objetivo é explorar o melhor dos alimentos, para gerar o melhor resultado na fisiologia de atletas.

Para melhorar o desempenho durante a prática de esportes e exercícios físicos, muitas pessoas fazem uso de suplementos e bebidas energéticas. Enxergando esse mercado em potencial, a Life Booster Energy Drink foi pioneira em criar uma subcategoria de energéticos: os energéticos funcionais, ou seja: funcional drinks.

Além de conter a cafeína, responsável pelo efeito estimulante; e a taurina, aminoácido presente nos músculos, no cérebro e no coração. O funcional drink produzido pela Life possui vitaminas do grupo B, responsáveis por manter o equilíbrio das funções naturais do corpo. Por ser solúveis em água, o corpo elimina o que não for utilizado.

Outro diferencial é a presença do Acessulfame e da Sucralose, adoçantes não calóricos, avaliadas positivamente por órgãos reguladores em todo o mundo, como FDA (Administração de Comidas e Remédios, em inglês), nos EUA.

O Life Booster Energy Drink possui baixo teor de sódio, zero açúcar, zero carboidrato, e zero calorias, podendo facilmente ser incluído em dietas funcionais. Por ser pioneiro em sua fórmula, o energético tem sido vendido em academias e lojas de suplementos.

O atleta da seleção brasileira de ultramaratonistas, Claudinei Cristiano Bulka, afirma com o Life sentiu uma melhora significativa no seu rendimento durante o campeonato mundial.

A mistura da taurina com a cafeína, substâncias contidas na bebida, em altas doses e alta frequência me deixavam enjoado e apático depois de algumas, o que não aconteceu com o life, explica.

