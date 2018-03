Benefícios de ferramentas de BI atingem diferentes nichos de mercado

(DINO - 15 dez, 2016) - A ideia de coletar informações dos seus consumidores para gerar novos negócios não é de hoje. Pesquisa de mercado, definição de público-alvo e até mesmo etnografia - método de trabalho clássico da antropologia que hoje encontra espaço no marketing - funcionam como ferramentas fundamentais para empreendimentos variados. Mas, captar informação não é o suficiente, tratando-se da elaboração de estratégias inteligentes para solucionar problemas e desenvolver negócios.

Analisar e monitorar fluxos de dados a ponto de torná-los informações relevantes têm se tornado atraente para modelos de negócio com os mais variados tamanhos e perfis. Há uma tendência que precisa ser levada em consideração. "A ideia é transformar dados brutos em informação útil para definir novas estratégias de mercado", afirma Valéria Martins, Diretora de Marketing da Produtiva TI, empresa especializada em BI (Business Intelligence).

Trabalhar no desenvolvimento de ferramentas capazes de gerir - e gerar - dados com precisão e apresentá-los de modo organizado pressupõe outro desafio: identificar quais setores podem se beneficiar do serviço. O "WitMate" - software desenvolvido pela Produtiva TI -, por exemplo, promove oportunidades de melhorias para todas as áreas de negócio. São diversos os recursos utilizados a favor do estabelecimento a fim de gerar novas vendas. "Para o varejo, nosso software identifica novos nichos de mercado e oportunidades para a criação de produtos e serviços sob demanda", explica Pablo Coelho, sócio-diretor da Produtiva TI, que também enfatiza o fato do modelo poder ser implementado em diferentes tipos de empresas.

Em hospitais e clínicas, por exemplo, a ferramenta melhora o atendimento e agiliza as consultas. Para farmácias, o dono do negócio terá controle mais eficiente do estoque e pedidos. Já agências de propaganda podem usar o WitMate como forma de monitorar as campanhas para que elas sejam mais eficientes.

Há ainda opções para escolas, distribuidoras, empresas de transporte e o varejo como um todo. Ao entregar dashboards e gráficos personalizados prontos por meio de interface intuitiva, o WitMate permite rápido aprendizado e implantação. "Com o software, fica fácil escolher variáveis em prol do seu negócio, gerando planilhas na hora, a fim de enxergar oportunidades em diversos cenários", afirma Coelho.

A ideia é transformar o gerenciamento da empresa de forma mais assertiva, sem que precise de grandes estruturas de TI. Mais informações sobre a plataforma podem ser adquiridas no site oficial (www.produtivati.com.br/witmate)

Website: http://www.produtivati.com.br/witmate/