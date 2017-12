Bioventus seleciona a MEDSERVICE para distribuir o DUROLANE® na Rússia

A Bioventus, líder em soluções ortobiológicas, anunciou que escolheu a MEDSERVICE para distribuir o DUROLANE® na Rússia. O DUROLANE é um tratamento realizado com uma única injeção de fluidos de articulações e baseado em um processo tecnológico natural, seguro e comprovado chamado NASHA®, que produz ácido hialurônico (AH) estabilizado. O ácido hialurônico é uma molécula natural que fornece lubrificação e amortecimento para uma articulação normal.

Na Rússia, a MEDSERVICE comercializará o DUROLANE (3 ml), indicado para o tratamento sintomático de osteoartrite (OA) leve a moderada de joelho ou quadril, e o DUROLANE SJ (1 ml), associado com o tratamento de osteoartrite leve a moderada no tornozelo, cotovelo, pulso, dedos e dedos do pé. A MEDSERVICE, que presta diversos serviços a instituições médicas regionais e federais, distribuirá o DUROLANE a médicos da área metropolitana de Moscou e todas as regiões da Rússia.

"Temos a satisfação de disponibilizar o DUROLANE novamente para pacientes na Rússia", declarou Tony Bihl, diretor executivo da Bioventus. "Trata-se de um mercado de grande importância para o nosso crescimento na Europa e nossa estratégia de crescimento internacional de maneira geral neste momento em que buscamos levar nossas soluções ortobiológicas a pacientes de todo o mundo".

"A MEDSERVICE representa um excelente ponto de partida para o DUROLANE em Moscou, e vamos expandir rapidamente o produto a outras cidades e regiões russas ainda neste ano", assegurou Andrew McCartney, diretor administrativo internacional da Bioventus para a região da Europa, Oriente Médio e África. "A equipe da MEDSERVICE, com seu objetivo de ajudar na ampliação e desenvolvimento do alcance de produtos e serviços médicos oferecidos a pacientes, adéqua-se perfeitamente à Bioventus, e estamos trabalhando com a comunidade de saúde da Rússia para ajudar as pessoas a retomarem e desfrutarem de uma vida ativa".

"Vemos com grande otimismo nosso trabalho com a Bioventus para comercializar o DUROLANE na Rússia", comentou Alexander Yagodin, diretor administrativo da MEDSERVICE. "Essa inovadora solução de injeção única ajudará de forma segura milhões de pacientes a lidarem melhor com a dor associada à osteoartrite de joelho".

Sobre a Bioventus

Uma empresa da área ortobiológica, a Bioventus fornece produtos de bom custo-benefício e clinicamente comprovados que ajudam pessoas a se recuperarem de forma rápida e segura. Sua missão é fazer a diferença ajudando pacientes a retomarem e desfrutarem de uma vida ativa. A empresa possui dois portfólios de produto em ortobiologia ? Bioventus Active Healing Therapies e Bioventus Surgical ? que a tornam uma líder mundial na cura ortopédica ativa. Seu sistema EXOGEN® de cura óssea por ultrassom é o mais receitado dos EUA e o único dispositivo de cura óssea aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), utilizando ultrassom seguro e eficaz para estimular o processo de cura natural do corpo. Estabelecida com base no compromisso com padrões de alta qualidade, medicina baseada em evidências e um forte comportamento ético, a Bioventus é uma parceira confiável para médicos de todo o mundo.

Para obter mais informações, visite www.BioventusGlobal.com e siga a empresa no Twitter @Bioventusglobal.

DUROLANE ? Indicações

O DUROLANE (3 ml) é indicado para o tratamento sintomático de osteoartrite (OA) leve a moderada de joelho ou quadril, e o DUROLANE SJ (1 ml) está associado ao tratamento da dor de osteoartrite leve a moderada no tornozelo, cotovelo, pulso, dedos e dedos do pé.

Não há contraindicações conhecidas. Você não deve usar o DUROLANE se tiver infecções ou doenças de pele no local da injeção. O DUROLANE ainda não foi testado em crianças, mulheres grávidas ou em etapa de amamentação. Os riscos podem incluir dor passageira, inchaço e/ou rigidez no local da injeção. A eficácia clínica foi demonstrada ao longo de seis meses, mas os resultados podem variar, dependendo de diversos fatores do paciente.

Bioventus, o logotipo da Bioventus, EXOGEN e DUROLANE são marcas comerciais registradas da Bioventus LLC. NASHA é uma marca comercial registrada da Galderma S.A.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

