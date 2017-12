Blogueiros de nicho se destacam entre os mais influentes do país

São José dos Campos, SP--(DINO - 05 jan, 2017) - Todos os anos o YouPix, que é o mais relevante hub de conhecimento e conexões da indústria de comunicação e entretenimento digital, publica uma lista com as 30 pessoas mais influentes deste mercado no ano. O TOP 30 de 2016 já foi publicada e chama a atenção pela presença de influenciadores de nicho e regionais (confira a lista na íntegra em >> http://bit.ly/2hUXr41).

O jornalista e blogueiro, Armindo Ferreira, foi um dos indicados, ele é do Vale do Paraíba e há 3 anos produz conteúdo sobre empreendedorismo, inovação, games e cultura pop. Armindo, que trabalhou mais de sete anos na redação de diversas afiliadas da Globo no interior de SP e também no SBT e já foi finalista de um prêmio Esso, participa de coberturas de centenas de eventos de lançamentos e ativações de marketing para marcas de todos os tamanhos.

De acordo com a publicação, "Os muros caíram e players de todos os tamanhos estão agora ajudando a dar forma e profissionalismo para esse mercado" e Armindo é apontado como "grande líder regional e que luta para incentivar o mercado local" se posicionando como um grande protagonista nas discussões sobre uso de influenciadores digitais em regiões fora do eixo RJ-SP. Só no ano passado palestrou nas cidades de Curitiba, João Pessoa e Resende no interior do Rio de Janeiro, além de realizar o evento Creators do Vale, que reuniu criadores de conteúdo da região.

Blog do Armindo

O Blog do Armindo fala sobre o mundo dos negócios, inovação e tecnologia de uma forma simples e descomplicada. Também faz ações de comunicação para as marcas que buscam um público mais selecionado e com alto poder de compra.

Em seu Canal no Youtube (http://bit.ly/2hUZV2u) Armindo também compartilha suas experiências com as grandes marcas e seus lançamentos e novidades. Tudo de forma simples e direta.

Website: http://www.blogdoarmindo.com.br