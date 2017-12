Bluclub lança app de táxis blindados e fecha parceria com Lyra Network para pagamento online

A empresa mira usuários com um perfil diferenciado que queiram contratar motoristas particulares, como pessoas de alta renda que usam carros blindados, empresas que buscam executivos em aeroportos, jovens que circulam na saída de boates de madrugada, comerciantes que vão ao banco depositar o fundo de caixa diário, e shoppings e escolas que prestam serviços a um público de alta renda.

Pagamento em um clique

Buscando consistência no fornecimento de um serviço seguro, o Bluclub sentiu a necessidade de uma solução que oferecesse 100% de confidencialidade e segurança dos dados de cartão de crédito. Por conta disso, a startup firmou parceria com a Lyra Network e sua solução de pagamento online PayZen para transportar e armazenar os dados de cartão de acordo com as melhores práticas globais.

Ao usuário, basta fazer o download na App Store ou na Google Play, cadastrar-se como em qualquer outro aplicativo de transporte compartilhado, com nome, e-mail, CPF e cartão de credito. O pagamento é realizado com apenas um toque na tela, ao final da corrida.

"Já processamos 230 milhões de transações por mês no Brasil, e este foi um dos motivos que levaram a Bluclub a depositar sua confiança no PayZen. Os dados de pagamento de seus passageiros estão protegidos, assim como eles mesmos. Além disso, os pagamentos são realizados com alta performance. Nós, da Lyra Network, desejamos um grande sucesso para a Bluclub", afirma Jerome Pays, diretor de e-commerce da Lyra Network.

O app pode ser baixado em smartphones com sistemas Android e iOS.