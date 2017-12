Blue Ocean Harvest celebra uma década no mercado global de capitais

Blue Ocean Harvest, uma provedora de serviços de levantamento de capital com base no crédito e consultoria voltada para os mercados emergentes, celebra hoje o aniversário de 10 anos da empresa. O anúncio marca uma década de operações globais bem-sucedidas no mercado de capitais em benefício dos clientes da empresa, com ênfase em soluções de financiamento de dívidas. A empresa independente é especializada em financiamento de projetos (project finance), financiamento para o crescimento corporativo e financiamento estruturado, com ampla experiência na América Latina e um compromisso de longo prazo com a Colômbia.

"Agradecemos os nossos clientes e as partes interessadas por sua confiança constante na Blue Ocean Harvest. Estamos orgulhosos de nossa reputação por execução de qualidade no mercado global de capitais e vamos continuar ativamente os nossos esforços para aprimorar tanto os mercados de capitais locais quanto os participantes do mercado, nos países em desenvolvimento nos quais atuamos", disse JP Michel, fundador e administrador associado da Blue Ocean Harvest.

Fundada em 2007, a Blue Ocean Harvest opera uma plataforma inovadora de financiamento do crescimento, conectando empresas e concessionárias de alta qualidade em mercados emergentes para a rede global de provedores de capital institucional da empresa. A plataforma exclusivamente integrada combina a experiência comprovada de estruturação de dívidas com a análise de dados exclusiva e um ecossistema de classe mundial. Este ecossistema em evolução inclui os bancos internacionais e locais, os investidores de infraestrutura, os investidores de dívidas globais, os fundos de crédito, os fundos de pensão, os administradores de ativos, as organizações multilaterais e os principais prestadores de serviços profissionais.

A Blue Ocean Harvest, em colaboração com os parceiros de sua plataforma, cria um valor duradouro para seus clientes com a:

Garantia da viabilidade financeira de projetos essenciais de energia renovável e infraestrutura

Otimização das estruturas de capital ao apoiar a expansão local e internacional de empresas

Criação de estruturas eficientes para atrair empréstimos, capital e investimento híbrido global a longo prazo

Carlos Velasquez, administrador associado da Blue Ocean Harvest, conclui: "Os mercados globais de capital são importantes, já que são essenciais para os países emergentes, como a Colômbia, para abrir o caminho para o crescimento sustentável e perceber o seu pleno potencial econômico. Nossa equipe está muito entusiasmada com relação ao futuro e em continuar a servir como uma ponte para os nossos clientes para o acesso aos mercados globais de capital, agora e por mais dez anos".

Sobre a Blue Ocean Harvest

Blue Ocean Harvest é uma provedora de soluções de levantamento de capital com base no crédito e de serviços de consultoria voltada para mercados emergentes. Com sede em Nova Iorque, com uma equipe residente na Colômbia, a empresa independente desenvolve estratégias personalizadas para os mercados globais de capital para os seus clientes, que consistem de multinacionais, empresas de médio porte, concessionárias de infraestrutura e órgãos do governo. A Blue Ocean Harvest tem mandatos concluídos de forma bem-sucedida relacionados aos mercados globais de capital e desenvolvimento econômico soberano em vários países e setores de mercados emergentes, incluindo energia, infraestrutura, setor imobiliário, serviços financeiros, telecomunicações, manufatura e aviação. Coletivamente estes mandatos representam mais de US$ 4,8 bilhões em investimento direto.

Para mais informações, acesse www.blueoceanharvest.com.

