Bolsa de Valores de Chicago adota Gigamon Visibility Platform on Amazon Web Services ( DINO - 19 jan, 2017) - A Gigamon, empresa líder em soluções para visibilidade de tráfego, anuncia nesta quarta-feira, 18, um acordo com a Bolsa de Valores de Chicago (CME Group), que passou a adotar a Gigamon Visibility Platform on Amazon Web Services (AWS). A ferramenta visa estabelecer uma visão pervasiva aos dados em movimento na migração da contratante para a Virtual Private Cloud (VPC), hospedada na AWS.