Boteco Paramount surpreende novamente com segundo festival de verão

A partir dessa terça-feira (31 de janeiro), o barman apresentará o "Festival de Caipirinhas Fora de Série". Um cardápio sazonal com essa bebida tão tradicional no Brasil, que também é reconhecida internacionalmente pela IBA International Bartenders Association.

"Criei oito drinks divertidos, brincando com sabores e cores, mas mantendo a base da receita original que vai cachaça, limão, açúcar e gelo. Vamos encantar diferentes paladares e apresentar uma experiência realmente Fora de Série", comenta Netinho, fazendo uma analogia com o nome da cachaça assinada por Abel Coelho, escritor, diretor de criação e que fez a curadoria do novo festival.

Segundo Abel, a Caipirinha é um drink nacional por excelência e uma grande companheira para o verão. Um boteco de drinks como o Paramount não poderia deixar de passar essa época do ano sem ter um festival assim. São versões da bebida clássica, mas contando novas histórias. E novidades e ousadias não vão faltar mesmo nesta ação.

Além dos ingredientes inusitados que já comentamos no início do texto, os visitantes do boteco poderão degustar ainda drinks preparados também com rapadura e cana de açúcar. Cada um ao preço de R$14,90.

Vale muito conferir antes de o verão acabar!

- MORENINHA 3 LIMÕES: Os limões cravo, tahiti e siciliano, adoçados com a brasileiríssima rapadura, criam um bronzeado especial para esta refrescante caipirinha.

- ABACAPIM: Abacaxi em cubos, capim santo, limão e açúcar. Elementos mais que tropicais para refrescar os dias e as noites de verão.

- ITALIANINHA: Já que estamos na cidade mais italiana do País, esta receita é uma justa homenagem. Lima, limão siciliano, açúcar, gelo e cachaça, tudo aromatizado com folhas de manjericão.

- MATERINHA: Inspirado no clássico Mate Gelado do verão carioca. Aqui o mate é infusionado em cachaça e recebe a companhia do limão e do maracujá. Refresque-se nessa ideia.

- TANGER: Tangerina, suco de limão siciliano e folhas de hortelã. O doce da tangerina e o frescor da hortelã, reunidos para o seu prazer.

- O CRAVO E A ROSA: Nessa história, o limão cravo se encontrou com a pimenta rosa e fizeram as pazes. A harmonia entre o sabor rústico do limão cravo e os aromas da pimenta rosa, geraram um romance inesquecível.

- MELANCINHA: Cubos de melancia, suco de limão e pouco açúcar. No final, uma pequena fatia de melancia e um ramo de hortelã para aumentar a sensação de refrescância.

- CANA BRAVA: Caldo de cana, gengibre e limão. Uma combinação bem paulistana. Faz lembrar a feira. Junte a isso o poder inebriante da cachaça. Uma experiência poderosa.

José Francisco de Oliveira Neto Neto é uma figura muito conhecido na noite paulista, em especial pelos 12 anos em que trabalhou no bar Astor.

Agora, comanda seu próprio balcão no recém-inaugurado Boteco Paramount, localizado no coração de Pinheiros. E chegou em grande estilo para conquistar os diferentes paladares dos paulistanos.

Com ambiente informal, decoração descontraída e mesinhas de madeira na porta, o boteco é um convite para uma happy hour com os amigos e enamorados.

A degustação de petiscos especiais da casa é um capítulo à parte, entre as sugestões, espetinho de contrafilé com porção de baião de dois e vinagrete. Para matar a sede, Netinho faz questão de tirar e servir pessoalmente o chopp Estrella Galicia.

SERVIÇO: Boteco Paramount- Rua dos Pinheiros, 1179 - Pinheiros, São Paulo, Capital. Telefones - (11) 3297-8185. Facebook e Instagram: @botecoparamount

- Aceita todos os cartões.

- Horário de funcionamento: de terça-feira às sextas-feiras das 16h à 0h.. Sábados, domingos e feriados: a partir das 12h às 0h.