BRBCARD seleciona Gemalto para envio de campanhas de mobile marketing no Brasil

A BRBCARD usará a solução da Gemalto para se comunicar e fortalecer o relacionamento com a sua base de clientes, principalmente aqueles que trabalham no setor público e recebem seus salários por meio do BRB Banco de Brasília. A solução envia mensagens de texto interativas e intuitivas diretamente para a tela ociosa do dispositivo, permitindo que os usuários leiam a mensagem rapidamente e iniciem uma conversa ou a rejeitem com um simples clique. O serviço pretende maximizar as taxas de opt in, garantindo à BRBCARD um acesso privilegiado dos seus consumidores às novas campanhas de marketing móvel (tais como recuperação de crédito, desbloqueio de cartão, pesquisa de satisfação, seguros, entre outros). A solução também está integrada às maiores operadoras móveis do Brasil, permitindo uma experiência consistente para todos os clientes da BRBCARD, independentemente do modelo do aparelho ou do prestador do serviço móvel.

"A Gemalto também prestará os serviços de gerenciamento durante o projeto da campanha e análises para maximizar o sucesso dos nossos programas e permitir que nós nos concentremos na expansão dos serviços para os clientes que dependem de nós para receber seus salários e outros serviços, bem como para tratar de novos segmentos exigentes, como os millenials", disse Humberto Augusto Coelho, Diretor de Produtos e Tecnologia da BRBCARD. "O relacionamento com os clientes é o nosso foco e esta solução ajudará a fortalecer e expandir a nossa base de dados."

"Como a taxa de penetração da telefonia móvel chega a 114%1 no Brasil, a BRBCARD está aproveitando o poder do canal Smart Message para aperfeiçoar sua gestão de marketing baseado em permissão, envolver-se com os clientes e melhorar a promoção dos serviços", disse Rodrigo Serna, Presidente para as Américas da Gemalto. "A solução Mobile Engagement and Monetization da Gemalto fornece resultados mais elevados do que campanhas de SMS e oferece maior capacidade de segmentação para melhorar a relevância das mensagens."

1 Fonte: GSMA Intelligence Q4 2016 não incluindo conexões celulares M2M

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de 3,1 bilhões em 2015 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando por Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software - possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos mais de 14.000 funcionários estão distribuídos em 118 escritórios, 45 centros de personalização e de processamento de dados e 27 centros de desenvolvimento de software, localizados em 49 países.

Para obter mais informações, visite www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

