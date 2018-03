Brindes para colaboradores aumentam a motivação

Atibaia --(DINO - 27 dez, 2016) - O endomarketing é muito conhecido na área, mas poucas empresas utilizam desta ferramenta para gerenciar crises e motivar os seus colaboradores. Nos últimos anos, para que o marketing se tornasse cada vez mais assertivo, foi necessário criar vertentes para atender diferentes públicos, inclusive o seu público interno.

Claro que essas ações vão além de apenas entregar mimos para os seus funcionários, os planejamentos vão desde palestras, café da manhã com o presidente, ações de incentivo, recompensas e eventos. Este tipo de planejamento deve estar desde o começo de cada ano, independente da crise ou situação emergencial.

Uma das estratégias para para atuar diretamente com o time de colaboradores é a recompensa, principalmente com empresas que trabalham com uma equipe grande do comercial. Por exemplo, é estipulado uma meta a ser alcançada e se o colaborador atingir, pode ganhar prêmios personalizados com a marca da empresa como sequeeze , guarda-sol e bolsas e mochilas .

Empresas como a Zimi Brindes trabalha com o desenvolvimento de artigos personalizados para todo o tipo de ações e é muito importante que a empresa tenha Know-How na área para que possa ofertar e te ajudar a escolher os melhores presentes.

Faz parte do planejamento estudar o seu público interno também, para que os mimos não sejam em vão ou percam o seu verdadeiro valor quando o funcionários receber. Ele tem que usar e aproveitar muito bem, isso irá refletir no seu desempenho, pois saberá que está trabalhando em uma empresa que pensa no bem-estar dele e se preocupa com ele, a ponto de ir conhecê-lo para poder desenvolver este tipo de ação.

É necessário que faça uma pesquisa interna para conhecer o gosto dos seus funcionários. Quando souber o que eles realmente gostam, com certeza ficará mais fácil de trabalhar e desenvolver estratégias para que a sua equipe esteja unida com os valores da empresa e produzam cada vez mais.

Website: http://www.zimi.com.br/