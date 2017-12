BVZ Agência desenvolve e-commerce da Fila Brasil

Rio Grande do Sul--(DINO - 11 jan, 2017) - A agência de Novo Hamburgo/RS é a responsável pelo desenvolvimento do novo e-commerce da Fila Brasil. Com um sistema robusto, a loja permitirá que consumidores, lojistas e representantes realizem seus pedidos e façam compras online.

A parceria entre a BVZ Agência e o Grupo Dass, de Ivoti/RS, teve início em 2016 e o trabalho permitirá que o grupo gerencie todas suas vendas de B2B e B2C em um único sistema.

"Nosso desafio é construir a melhor solução de e-commerce para os revendedores, lojistas e consumidores finais da Fila e Umbro. O projeto, inicialmente possui foco nacional, mas facilmente poderá ser expandido em escala global. O objetivo da BVZ Agência é tornar-se a principal parceira do Grupo Dass no desenvolvimento das lojas virtuais. " disse Henrique Zorzi, diretor da BVZ Agência.

O grande diferencial do projeto consiste na personalização da área criada para os representantes. O processo de compra para este público segue uma lógica personalizada e vai otimizar e facilitar a criação dos pedidos.

Também administrada pelo Grupo Dass, a marca Umbro deve ganhar seu próprio sistema no primeiro semestre de 2017.

Website: http://www.bvzagencia.com.br