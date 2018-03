BZPlan e FIR Capital anunciam aumento de capital e venda de ações da MyReks a Grupo Nexxera e Widerpool

Florianópolis, SC--(DINO - 20 dez, 2016) - A FIR Capital BZPlan, gestora de fundos de venture capital, anuncia a venda de 10% da sua participação na MyReks, startup catarinense de recomendação para e-commerce na qual investiu em 2012 por meio do Fundo SC. O Grupo Nexxera adquiriu 40% da empresa, e simultaneamente, a norte-americana Widerpool também obteve participação na startup. O fundo ainda mantém aproximadamente 20% das ações da companhia.

A solução desenvolvida pela MyReks é uma plataforma de gamificação para e-commerce. Por meio dela, qualquer pessoa pode recomendar produtos e serviços de lojas parceiras pelas redes sociais e, ao influenciar vendas, ganhar "rekpoints". Essas moedas são trocadas por diversas vantagens, como ingressos para o cinema e vale-presentes. Entre as lojas parceiras da MyReks estão CVC, O Boticário, Polishop, entre outras.

O diretor-presidente da BZPlan, Marcelo Wolowski, considera a operação exitosa para todos os envolvidos: "ao mesmo tempo em que realizamos uma saída parcial do investimento, a empresa recebeu capital adicional de R$ 2,5 milhões, e a FIR Capital BZPlan continua participando do projeto, que agora tem um potencial ainda maior. A entrada dos novos investidores possibilitará a internacionalização da MyReks e a ampliação de seus nichos de atuação no mercado brasileiro", destaca.

Segundo o presidente do Grupo Nexxera, Edson Silva, o que motivou o interesse da holding foi o reconhecimento na MyReks de um modelo com muita sincronia e complementaridade com seus próprios projetos no mercado, que são sempre baseados na inovação. "Além disso, a startup está alinhada com as estratégias de customer experience, benefícios e recompensas, chargeback, conversão de vendas e ampliação de vendas. Como a MyReks passava por um período de expansão e busca de sócios estratégicos, a aproximação e convergência de interesses aconteceu com muita motivação dos dois lados", explicou Silva.

Além da aquisição das cotas, o Grupo Nexxera investirá na expansão da estrutura e na ampliação da capacidade e velocidade dos negócios. Ainda tem como intenção levar à sua base de clientes toda a plataforma MyReks na forma de serviço para agregação de valor e geração negócios para seus clientes.

Junto à Nexxera, a MyReks pretende lançar um novo formato de serviços para e-commerce e mobile commerce. O novo executivo da startup, Mauricio Dobes, ressalta que o modelo de negócio da startup é disruptivo e ainda não tem concorrente direto. "Nós queremos aproveitar o momento para escalar e marcar posição no mercado global como líder e player nesse segmento específico", finaliza.

