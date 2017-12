Café especial: exportações pelo "Brazil. The Coffee Nation" geram US$ 1,57 bilhão

O projeto é composto por 177 empresas nacionais, das quais, no ano passado, 55 exportaram para 78 países. O principal comprador dos cafés brasileiros comercializados através do "Brazil. The Coffee Nation", em 2016, foram os Estados Unidos, que investiram US$ 388,2 milhões na aquisição do produto. Na sequência, vieram Alemanha (US$ 271,4 milhões), Bélgica (US$ 146,7 milhões), Japão (US$ 129,3 milhões) e Itália (US$ 99,2 milhões).

Para o gestor do "Brazil. The Coffee Nation" na Apex-Brasil, Claudio Borges, é gratificante colher bons frutos desse trabalho conjunto com a BSCA. "Tenho a grande satisfação de ver recompensado mais um ano do árduo trabalho, que tem início na lida do campo e se completa na satisfação dos consumidores e na sofisticação das cafeterias, que se multiplicam mundo afora. Ao longo de toda essa cadeia de ações, dois fatores unem todos os que dela participam: o amor pelo café e a busca incessante da qualidade que agrega valor ao produto", destaca.

A diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, que é a gestora do "Brazil. The Coffee Nation" pela Associação, explica que resultados como o obtido em 2016 trazem, ao mesmo tempo, um sentido de dever cumprido e de mais responsabilidade junto a todos os parceiros. "Seguiremos buscando aperfeiçoar nossas ações, trazendo cada vez mais retorno ao investimento realizado através do projeto BSCA/Apex-Brasil e pelos empresários do setor de café", diz.

SOBRE O PROJETO SETORIAL

O "Brazil. The Coffee Nation", desenvolvido em parceria pela BSCA e pela Apex-Brasil, tem como foco a promoção comercial dos cafés especiais brasileiros no mercado externo. O objetivo é reforçar a imagem dos produtos nacionais em todo o mundo e posicionar o Brasil como fornecedor de alta qualidade, com utilização de tecnologia de ponta decorrente de pesquisas realizadas no País. O projeto visa, ainda, a expor os processos exclusivos de certificação e rastreabilidade adotados na produção nacional de cafés especiais, evidenciando sua responsabilidade socioambiental e incorporando vantagem competitiva aos produtos brasileiros.

Iniciado em 2008, a vigência do atual projeto se dá entre maio de 2016 ao mesmo mês de 2018 e os mercados-alvo são: (i) EUA, Canadá, Japão, Coreia do Sul, China/Taiwan, Reino Unido, Alemanha e Austrália para os cafés crus especiais; e (ii) EUA, China, Alemanha e Emirados Árabes Unidos para os produtos da indústria de torrefação e moagem. As empresas que ainda não fazem parte do projeto podem obter mais informações diretamente com a BSCA, através dos telefones (35) 3212-4705 / (35) 3212-6302 ou do e-mail exec@bsca.com.br.

