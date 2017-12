Calypso lança divisão de serviços na nuvem: Empresa vai fornecer suíte completa de soluções na nuvem

SAN FRANCISCO, 12 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Calypso Technology, Inc., empresa líder em fornecimento de software para mercados de capitais e gerência de investimentos, anunciou hoje o lançamento de uma nova Divisão de Serviços de Nuvem apresentando uma linha completa de soluções na Nuvem.

Além da oferta de Software-as-a-Service (SaaS) melhorado, que traz a premiada plataforma comercial de ativos cruzados, front-to-back da Calypso na Nuvem, a empresa também desenvolveu apps empresariais baseadas na Nuvem que simplificam a conformidade regulatória com mínima necessidade de uso de TI. Também oferece uma solução utilitária baseada na Nuvem, que permite a grandes provedores de serviço terceirizados gerenciarem operações de back-office para múltiplos clientes simultaneamente.

"Nosso objetivo é fornecer a nossos clientes soluções que satisfaçam suas necessidades e permitam que mantenham o foco em seus clientes em vez de suas infraestruturas de TI", falou Corinne Grillet, Chief Customer Officer e Diretora da Divisão de Serviços na Nuvem da Calypso. "Instituições financeiras estão cada vez mais preferindo estratégias na Nuvem para melhorar a agilidade, reduzir custos e acelerar a conformidade, para isso precisam de parceiros confiáveis."

"É um ponto de inflexão muito importante para nossos clientes e para nossa empresa", acrescentou Pascal Xatart, CEO da Calypso. "Não há dúvida de que a Nuvem vai jogar um papel cada vez maior na tecnologia de mercados de capitais, e esperamos que nossa nova Divisão de Serviços na Nuvem lidere a transformação na indústria. Cuidamos para que nosso conjunto de serviços na Nuvem seja flexível o suficiente estando, assim, alinhado com os planejamentos das instituições de todos os tamanhos o que, acreditamos, nos diferencia dos outros fornecedores em nosso espaço."

Todos os aplicativos da Calypso rodam de forma nativa na Oracle Cloud, mas a empresa também dá suporte à opção faça-você-mesmo para clientes que preferem rodar a plataforma usando outro fornecedor de Nuvem. "Estamos felizes com a parceria com a Oracle como backbone de nossa solução na Nuvem", afirmou Jean-Marie Gatty, Diretor dos Serviços de Nuvem da Calypso. "Eles estão entre os gigantes do Vale do Silício, e fornecem uma solução de Nuvem completa, integrada, ágil e focada em segurança em todas as camadas da tecnologia. Também fornecem a escalabilidade exigida para apoiar o espectro completo de clientes Calypso, dos maiores fornecedores de utilitários aos menores bancos regionais. Trabalhar com a Oracle permite que aumentemos a qualidade, produtividade e confiabilidade de nossos serviços."

"A Nuvem representa uma enorme oportunidade para nossa comunidade de parceiros", falou Dan Miller, vice-presidente sênior, ISV, OEM e Java Sales, Oracle. "O compromisso da Calypso para inovar com a Oracle Cloud e o histórico de execução com qualidade pode ajudar a garantir que nossos clientes conjuntos recebem soluções de software com base na Nuvem que irão satisfazer necessidades empresariais críticas."

A Calypso permite que um amplo conjunto de empresas de sell-side, buy-side e compensação consolidem negócios diferenciados em uma única plataforma, com fluxos de trabalho padronizados, economizando em escala e permitindo ampla transparência de negócios e riscos.

A Calypso foi recentemente premiada como Fornecedor de Tecnologia 2016 pela Asia Risk Magazine. A Calypso foi a vendedora #1 em Soluções para Mercados de Capitais e Tesouro pelo sétimo ano consecutivo na 2016 IBS Sales League Table.

Sobre a Calypso Technology, Inc.

A Calypso Technology, Inc. é a empresa líder no fornecimento de soluções tecnológicas de ativos cruzados front-to-back para mercados financeiros. Com 20 anos de experiência distribuindo softwares e serviços para negócios, gerenciamento de riscos, processamento e contabilidade, a plataforma Calypso ajuda a simplificar empresas complexas e desafios tecnológicos. As soluções Calypso resolvem necessidades de mercados de capital, gerenciamento de investimento, compensação, garantias, tesouro e liquidez.

Calypso é usada por mais de 34.000 profissionais de mercado em mais de 60 países representando mais de 200 instituições financeiras na Ásia, nas Américas, Europa, Oriente Médio e África. Calypso Technology possui mais de 700 funcionários em 21 escritórios no mundo, com sede em San Francisco, Califórnia. "Calypso" é marca registrada da Calypso Technology, Inc. nos Estados Unidos, União Europeia e outras jurisdições. Marcas de terceiros são propriedade de seus respectivos donos e devem ser tratados assim. www.calypso.com

Sobre a Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) é um programa de parcerias da Oracle que fornece vantagens diferenciadas a seus parceiros para desenvolver, vender e implementar soluções Oracle. A OPN oferece recursos para treinar e dar suporte a conhecimento especializado de produtos e soluções da Oracle, tendo evoluído para reconhecer o crescente portfólio de produtos da Oracle, sua base de parcerias e oportunidade de negócios. Central para as últimas melhorias da OPN é que seus parceiros sejam reconhecidos e premiados pelo investimento feito na Oracle Cloud. Os parceiros da Oracle poderão se diferenciar com seu conhecimento do Oracle Cloud e ter sucesso com seus clientes através do programa OPN Cloud ? um programa inovador que complementa os níveis existentes do OPN com reconhecimento e benefícios progressivos para parceiros trabalhando com Oracle Cloud. Para saber mais, visite: http://www.oracle.com/partners.

Marcas

Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas.

Contato com a mídia:

Calypso Technology

Chris Shayne

chris_shayne@calypso.com

+1-415-530-4147

FONTE Calypso Technology