Calypso Technology contratará intensamente em 2017, após ano recorde em 2016

SAN FRANCISCO, 12 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Calypso Technology Inc., fornecedora líder de software de mercado de capitais e gestão de investimentos, anunciou hoje que conquistou 20 novos clientes em 2016 e está planejando uma rápida expansão do quadro de funcionários em 2017.

A empresa acrescentou uma ampla gama de novos clientes, incluindo bancos, companhias de seguros e gestoras de ativos, fechando o seu melhor trimestre histórico e superando o recorde do ano passado. Os novos clientes vieram de todo o mundo, tanto de mercados desenvolvidos quanto de emergentes.

Para apoiar esse crescimento e garantir que a dinâmica se mantenha no novo ano, a Calypso também anunciou que aumentará substancialmente o quadro de funcionários em 2017. Atualmente, a empresa planeja contratar mais de 170 novos funcionários no próximo ano, com investimentos substanciais nos setores de Serviços de Nuvem, Pesquisa e Desenvolvimento, e Vendas e Marketing da Calypso.

"Somos gratos aos nossos clientes novos e antigos pelo seu apoio e pela confiança depositada em nós", disse o CEO da Calypso, Pascal Xatart. "O nosso compromisso inflexível com a qualidade e o profissionalismo, combinado com investimentos em tecnologias como Serviços de Nuvem e Blockchain, colocam a Calypso na vanguarda da inovação em software de mercado de capitais."

A Calypso recebeu recentemente o prêmio "2016 Technology Provider of the Year" da revista Asia Risk e foi nomeada líder no Quadrante Mágico Gartner 2016 para Plataformas de Negociação. A Calypso foi a Solução para Mercados de Capitais e Tesouraria número 1 em vendas pelo sétimo ano consecutivo na Tabela de Vendas da IBS em 2016.

Sobre a Calypso Technology Inc.

A Calypso Technology Inc. é uma fornecedora líder de soluções de tecnologia front-to-back de ativos cruzados para mercados financeiros. Ela fornece aos clientes uma plataforma única para consolidação, inovação e crescimento. Com 19 anos de experiência no fornecimento de software e serviços para negociação, gestão de riscos, processamento e contabilidade, a solução da Calypso ajuda a conferir simplicidade a desafios complexos de negócios e tecnologia. As soluções da Calypso atendem às necessidades de mercados de capitais, gestão de investimentos, compensação, garantias, tesouraria e liquidez. Os clientes podem se beneficiar de maior eficiência, gestão de riscos aprimorada, melhor alocação de capital, conformidade regulamentar mais rápida, menor tempo para comercialização e redução do Custo Total de Propriedade. A Calypso Technology oferece soluções que melhoram a confiabilidade, a adaptabilidade e a escalabilidade.

A Calypso é usada por mais de 34.000 profissionais do mercado em mais de 60 países, representando mais de 200 instituições financeiras em toda a Ásia, Américas, Europa, Oriente Médio e África. Com sede em San Francisco, na Califórnia, a Calypso Technology conta com mais de 700 funcionários em 21 escritórios globais. "Calypso" é uma marca registrada da Calypso Technology, Inc. nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras jurisdições. Marcas comerciais ou marcas de serviço de outras partes são de propriedade dos seus respectivos proprietários e devem ser tratadas como tal. www.calypso.com

