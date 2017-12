Caminhões Volkswagen ganham nova configuração para rotas mistas

São Paulo-SP--(DINO - 12 jan, 2017) - A MAN Latin America está com um portfólio completo de caminhões Volkswagen na versão Crossover, com três novos modelos desenvolvidos especialmente para aplicações mistas. A montadora elegeu para estreia dos veículos VW nessa configuração dois de seus líderes de vendas: o leve Delivery 8.160 e o pesado Constellation 24.280 se somam ao médio Constellation 17.280 com características especiais para facilitar o trânsito em terrenos de difícil acesso. Para o segmento extrapesado, a opção é o MAN TGX 29.440 ou 29.480.

Os modelos estão disponíveis para os clientes brasileiros e também está certificado para venda em todos os mercados de exportação da montadora que já seguem a norma de emissões Euro 5, como Argentina, México, Chile, entre outros.

O maior destaque nos veículos Constellation é a altura mais elevada de cabine, chassi e eixo, em torno de 15% superiores às dimensões tradicionais. Além da diferença de altura para permitir um maior ângulo de ataque, a configuração contempla reforço no eixo e a adoção de pneus para aplicações mistas.

Já o Delivery 8.160 se sobressai, entre seus atributos, com o bloqueio do diferencial, que também está presente no Constellation 17.280, para que possam vencer obstáculos em sua operação com maior segurança e eficiência, sem sobrecarregar seus componentes. Além disso, os modelos contam com todos os itens de série das cabines Delivery e Constellation para maior conforto do motorista e seu bem-estar a bordo dos veículos da marca.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"É nossa determinação ir além para satisfazer a necessidade do mercado e esses modelos comprovam toda a nossa estratégia de negócio. Hoje, quase 25% dos caminhões e ônibus produzidos em nossa fábrica são configurados por solicitações de veículos especiais para atender ao cliente sob medida e tornar possíveis as demandas mais específicas de sua operação", explica Alessandra Amarante, uma das engenheiras da área responsável por desenvolver os veículos sob medida da MAN Latin America.

O desenvolvimento desses veículos veio para suprir um nicho de mercado para modelos que rodem tanto em trechos urbanos ou rodoviários como fora de estrada, com um custo total de operação competitivo. As aplicações são bastante variadas como a de um carga seca ou baú em fazenda. A oferta tem despertado interesse, especialmente, em segmentos como o eletricitário.

Website: https://www.man-la.com/