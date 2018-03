Campanha da Epson premia escola pública do bairro de Jabaquara, zona sul de São Paulo

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) - A Escola Municipal de Educação Infantil Casimiro de Abreu, localizada na zona sul de São Paulo, se tornou a sétima instituição de ensino público brasileira a ser contemplada pela Promoção Impressora Dourada, lançada pela Epson para comemorar a marca de 1 milhão de impressoras EcoTank produzidas no país. A escola receberá a doação de um kit educação com uma impressora Epson EcoTank L575, um Projetor Epson X36+ e um notebook, que será usado nas atividades com os 490 estudantes que frequentam aulas na unidade.

A unidade ensino infantil, foi escolhida pela consumidora da Epson Christina Roque, que adquiriu uma impressora Ecotank L455 na loja Fast Shop. "Fiquei muito feliz em vencer a promoção, principalmente pela oportunidade de ajudar uma escola municipal que tanto precisa dos equipamentos que a Epson está doando. Procurei um estabelecimento da minha região, em que realmente fizesse a diferença", afirmou Christina.

A EMEI Casimiro de Abreu possui apenas alguns computadores para atividades administrativas e uso dos professores, três impressoras e um telão instalado no pátio, para veiculação de filmes. "As escolas públicas realmente carecem de equipamentos de tecnologia, então uma campanha como essa causa um impacto social positivo, na medida em que dá a oportunidade de tanto os alunos como os professores poderem estar incluídos digitalmente, ampliando seus conhecimentos", adiciona. Além de ajudar a escola da Zona Sul paulistana, Christina Roque também recebe uma Bolsa Educação* no valor de R$ 5.000,00.

Para a diretora da Escola, Danila Maggi, "o kit educação foi como um presente de natal em um momento que a escola e os alunos precisam muito. São 490 alunos que vão ter acesso a tecnologias muito importantes para a sua educação". O prêmio chega em um momento oportuno, atualmente possuem apenas três impressoras e apenas um projetor, para atender todas as 490 crianças, que variam entre quatro e cinco anos de idade.

A promoção Impressora Dourada foi lançada pela Epson em setembro de 2016 para comemorar a marca de 1 milhão de impressoras da linha EcoTank produzidos na fábrica instalada em Barueri, São Paulo. A fabricante produziu uma edição limitada com 10 impressoras e distribuiu em todo o Brasil. Os consumidores que encontrarem o produto ganham um vale educação no valor de R$ 5 mil e indicam uma escola da rede pública de sua cidade, para receber gratuitamente um kit com impressora, projetor e notebook.

Os consumidores que adquirem uma impressora Epson EcoTank dos modelos L375, L455 ou L475 podem encontrar a impressora dourada ao abrir a caixa. O site http://www.epson.com.br/impressoradourada está disponível para mais informações.

* Promoção válida de 01.09.2016 a 31.12.2016. Bolsa de estudos, na forma de cartão de débito sem função de saque.

** Promoção válida de 01.09.2016 a 31.12.2016. 1 impressora Epson EcoTank L575, 1 projetor Epson PowerLite X36+, 1 Notebook Dell modelo Inspiron Serie 5000 (15"", Intel i5, 1TB de disco rígido e 4GB de memória ram).

Consulte condições de participação, limitações e regulamento completo neste site. Certificado de Autorização CAIXA 6-2058/2016.

