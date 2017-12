Campanha para Loja de Bolsa do O Boticário é assinada pela Heads, de Claudio Loureiro

Leticia Machado, diretora da Heads Propaganda, explica que a campanha foi desenvolvida com um viés duplo. Segundo Leticia, a ação busca atrair clientes para as revendedoras do O Boticário, como também difundir a forma de trabalho através da Loja de Bolsa. "Ao mesmo tempo que divulgamos os produtos e instigamos a procura pelas revendedoras, nós também mostramos que existem oportunidades abertas, que o Grupo busca parcerias".

O mote da campanha criada pelo escritório de Claudio Loureiro une duas assinaturas do O Boticário. Uma delas é "Acredite na Beleza", e a outra é "Você pode mais". Com esses dois conceitos a Heads produziu imagens nas quais as revendedoras aparecem como protagonistas e levando beleza para as clientes ? sempre sorridentes com as compras.

Ao todo, cinco imagens foram desenvolvidas pela Heads Propaganda. Cada uma das imagens contou com estudos minuciosos para representar as personas das diferentes regiões do Brasil: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O enquadramento das imagens foi diferenciado por cores, perfis de revendedoras, figurino e ambientação.

No final, a aliança entre as assinaturas "Acredite na Beleza" e "Você pode mais" rendeu o mote da campanha para Loja de Bolsa do O Boticário: "Vai lá, faça, e conte com a gente".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Existem outros aspectos além da criação de imagem-marketing que foram explorados pela agência de Claudio Loureiro.

Uma das cartas utilizadas pela Heads foi divulgar com evidência os benefícios possíveis de levar uma vida de proprietária da Loja de Bolsa. Os pontos positivos que foram mostrados dialogam com a possibilidade de ter mais tempo livre, ao mesmo tempo que se lucra.

Junto com a evidência das características de inspiração, a campanha da Heads trouxe para conhecimento do público as facilidades de gerenciar uma Loja de Bolsa de O Boticário. Dentre essas, constam o modo simples como funciona a logística dos produtos, como se dá a venda e como pode ser uma ótima oportunidade de trabalho e ou renda extra.

Letícia Machado relembrou a dificuldade de compatibilizar uniformemente os princípios da Loja de Bolsa O Boticário com as diferenças culturais das cinco partes do país. "Em cada região existe um código próprio na compra e venda de produtos, principalmente quando tratamos de revendedoras. Existe toda questão cultural que precisa ser levada em conta, como a revendedora chega até os clientes, qual o perfil das compradoras, qual o perfil das revendedoras e afins. Cada uma das imagens retrata essas sutilezas", explica.

Heads Propaganda:

A Heads Propaganda ? CEO Claudio Loureiro - é um escritório de publicidade brasileiro. Está presente no mercado há 27 anos.

Inaugurado em Curitiba (PR) por Claudio Loureiro, hoje a Heads Propaganda possui sedes em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília.

A Heads faz parte da Worldwide Partners Inc. junto com outras 80 agências que estão presentes em 80 países.

Website: http://www.heads.com.br/