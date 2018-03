Canal Sony estreia circuito de tênis feminino ao vivo

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- Os maiores nomes do tênis feminino mundial estão agora no Canal Sony com a estreia dos torneios da WTA (Women's Tennis Association), associação mais importante da modalidade e que reúne quase 2.500 jogadores defendendo 92 nações ao redor do mundo.

A primeira transmissão acontece no dia 4 de janeiro de 2017, às 23h, quando o canal exibe o primeiro jogo das quartas de final do torneio Brisbane International presented by Suncorp, com as participações confirmadas da alemã Angelique Kerber, atual nº 1 no ranking mundial, e da porto-riquenha Monica Puig, medalhista de ouro na Olímpiada do Rio.

Para acompanhar os jogos junto com os telespectadores, o Canal Sony convocou um time de comentaristas de peso. César Augusto, um dos principais nomes do jornalismo esportivo no Brasil, receberá a cada partida Larri Passos, ex-técnico do campeão Gustavo Kuerten; Jaime Oncis, ex-tenista e atualmente treinador de centros esportivos em Orlando; ou Vanessa Menga, campeã em Winnipeg. Sempre em dupla, eles comentarão ao vivo e de forma descontraída todos os lances de cada partida, acompanhando a linguagem do canal.

"Estamos animados com a estreia do tênis feminino no Canal Sony, pois entendemos que essas esportistas são como as protagonistas das nossas séries. Mulheres vitoriosas, fortes e que roubam a cena, por isso estamos certos de que a nossa audiência irá se identificar e apreciar as partidas, ao mesmo tempo em que vamos receber um novo público, sintonizado no esporte. Por fim, apostamos cada vez mais nos eventos ao vivo e ficamos felizes em oferecer mais essa novidade aos nossos assinantes, que estarão muito bem acompanhados pelo nosso incrível time de comentaristas.", comenta Alberto Niccoli, VP e GM do Canal Sony e AXN no Brasil.

A 47ª edição do circuito da WTA contará com torneios em diferentes países. Os jogos acontecem durante todo o ano e são divididos em várias etapas, que serão transmitidas ao vivo. Na temporada de 2015, o circuito foi assistido por mais de 395 milhões de pessoas ao redor do mundo, consolidando-se como um dos eventos esportivos de grande sucesso no ano.

Tênis Feminino, no Canal Sony

Estreia dia 4 de janeiro, às 23h

