Capacitando fazendeiros para melhorar a propriedade agrícola em África

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), fabricante e distribuidora mundial de equipamentos agrícolas, realizou hoje sua sexta Cúpula AGCO da África em Berlim, Alemanha. Uma iniciativa conjunta da AGCO, Bayer CropScience, Rabobank, De Lage Landen, Trelleborg e Fuse Connected Services, a cúpula deste ano está centrada em "Organizando fazendeiros do futuro".

"A cooperação entre fazendeiros tem provado ser vantajosa no avanço da agricultura", diz Gary Collar, vice-presidente sênior da AGCO, Ásia-Pacífico e África. "A colaboração pode ajudar a alcançar economias de escala e facilitar acesso a entradas, crédito e mercados, bem como oferecer aos fazendeiros um espaço e pressionar a criação de políticas benéficas de base. Atualmente, a tecnologia, particularmente por meio da proliferação de celulares e mídia social em África, está oferecendo uma das maiores oportunidades para que os grupos possam se organizar em organismos poderosos e influentes".

Principais palestrantes no evento incluíram Christian Schmidt, ministro federal da agricultura e alimentar, Elsie Kanza, chefe do Fórum Econômico Mundial, África, Christian Wulff, ex-presidente federal da Alemanha e Dr. Agnes Kalibata, presidente da AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa).

Por meio de apresentações e mesas-redondas, a cúpula discutiu como o agronegócio e organizações de fazendeiros podem ser alinhadas como co-criadores do patrimônio rural; como a juventude e a tecnologia da informação e da comunicação (ITC) pode catalisar a organização de fazendeiros no futuro, e como é possível garantir um "valor" através das cadeias de valor para os fazendeiros que participem nelas.

Os participantes contaram com personagens eminentes de organizações agrícolas em África e Europa, inclusive o Dr. Theo de Jager, presidente da organização pan-africana de fazendeiros, Joachim Rukwied, presidente da associação alemã de fazendeiros, Ishmael Sunga, CEO da confederação sul-africana de sindicatos agrícolas e Jehiel Oliver, CEO e fundador da Hello Tractor, uma plataforma inovadora de economia compartilhada que faz com que a utilização de tratores seja economicamente viável para fazendeiros marginalizados na África Subsaariana.

"A AGCO está investindo consideravelmente em África e ampliando sua presença local oferecendo soluções agrícolas completas aos fazendeiros e empresas agrícolas africanas", diz Nuradin Osman, vice-presidente e gerente geral da AGCO em África. "A empresa está comprometida com a transformação da agricultura africana com base numa estratégia de mecanização inclusiva e sustentável de fazendas. Em 2017, estaremos nos concentrando e investindo fortemente na agricultura de pequena escala, bem como liderando o caminho em soluções de alta tecnologia para fazendeiros comerciais no continente".

Desde sua estreia em 2012, esta cúpula AGCO em África tem se estabelecido como uma importante instituição para a discussão de questões essenciais que afetam o desenvolvimento agrário africano. A cúpula enfatiza ativamente no crescimento agrícola orientado pelo setor privado, promovendo a ideia da agricultura como um negócio, e não uma agenda de desenvolvimento. A ênfase dos tópicos de mesas-redondas, discussões e workshops aborda exemplos práticos da vida real de projetos e iniciativas de vanguarda. A conferência internacional atrai CEOs, especialistas do setor e líderes políticos com um interesse comum em acelerar o desenvolvimento da agricultura africana.

