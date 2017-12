Casamento mais caro de 2016 custou R$ 1 bilhão de dólares

São Paulo - SP--(DINO - 02 jan, 2017) - O casamento mais caro do ano de 2016, e talvez o mais caro de todos os tempos, não teve economia alguma. A cerimônia uniu em matrimônio Said Gutseriev, filho de um magnata russo do petróleo, com a estudante de odontologia, Khadija Uzhakhovs. O evento realizado para 600 convidados teve a participação de cantores mundialmente famosos para agitar a festa e um vestido de noiva com valor estimado em 18 mil libras (quase R$ 94 mil).

Khadija usou um modelo assinado pelo conceituado estilista Elie Saab. O vestido que foi feito em Paris, recebeu bordado de brilhantes e pesava 11 quilos. Os acessórios escolhidos não deixaram a desejar, Khadija optou por uma tiara de diamantes e um suntuoso colar com a pedras.

Para agitar a festa do casamento bilionário foram contratados shows de Jennifer Lopez, Enrique Iglesias e Sting. Segundo informações da imprensa, Jennifer Lopez ganhou cachê equivalente a R$ 18 milhões para cantar por uma hora, Sting, recebeu R$ 5 milhões para cantar por 30 minutos e Enrique Iglesias, R$ 2 milhões para também se apresentar por meia hora.

A decoração do casamento que custou R$ 1 bilhão de dólares teve móveis trazidos de Paris e paredes decoradas com diversas camadas de flores em tons de rosa e lilás. O evento aconteceu num luxuoso restaurante em Moscou. Para agradecer a presença dos 600 convidados os noivos entregaram para cada um deles uma caixa de joias.

Enquanto isso, aqui no Brasil, a crise não tem intimidado os casais a realizarem o sonho do casamento. Segundo a ABRAFESTA (Associação Brasileira de Eventos) o setor de eventos movimentou R$ 16,8 bilhões entre festas de casamentos e festas de debutantes. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), também revelou que somente na cidade de Campinas, interior de São Paulo, foram realizados cerca de oito mil casamentos.

No Brasil os enlaces matrimoniais não chegam a custar R$ 1 bilhão, mas as cerimônias para cerca de 80 a 120 convidados com os principais serviços contratados (espaço, buffet, música, foto e filmagem) não saem por menos de R$ 40 mil. Os gastos com festas e cerimônias de casamento representam um crescimento anual importante, somente entre os anos de 2013 a 2016 o aumento foi de 25%. Para driblar a crise e não adiar o sonho do casamento os casais optam por reduzir a lista de convidados, escolher dias e horários diferenciados e buscar ajuda na internet para planejar e organizar o evento.

Na web, sites especializados em preparativos para o casamento são os mais procurados pelos noivos. Para distribuir bem os gastos, que não são poucos, os casais recorrem a dicas de blogs, como o blog Planeta das Noivas, para organizar o grande dia de acordo com o orçamento, sem quebrar o encanto do grande dia. Do planejamento, lista de convidados, decoração até os acessórios para a noiva, trajes e dicas para a lua de mel, os artigos encontrados nesses sites tem sido uma ferramenta útil para controlar os gastos excessivos e encontrar fornecedores de qualidade e com bons preços.