Cenário macroeconômico é positivo para o Brasil em 2017

São Paulo, SP--(DINO - 15 dez, 2016) - Com o intuito de fomentar o crescimento dos seus clientes na complexa economia brasileira, a Tree Solution ? líder em soluções de Câmbio e Comércio Exterior ? realizou em novembro, em São Paulo, o 2º Encontro Tree Solution para o Mercado Financeiro, onde reuniu os principais executivos de bancos e corretoras do país com o ex- ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.

"Embora existam riscos, temos muito a realizar e crescer no Brasil, porque estamos começando a sair do fundo do poço e isso pode ser comprovado pelos resultados do PIB, que têm mostrado um horizonte de estabilidade e crescimento de 1% do PIB este ano e cerca de 2% em 2018", explicou o ex-ministro na abertura do evento da Tree Solution.

Outros pontos positivos em nosso horizonte: a indústria hoje opera apenas com 73% da capacidade de produção, a Selic está em novo ciclo de queda e, por enquanto, não há expectativa de crises cambiais e bancárias, porque no ápice do impeachment o câmbio funcionou muito bem sem traumas. "Isso significa que nosso sistema financeiro é muito sólido", afirma Maílson.

O economista ressaltou que a gestão de risco no país é igualmente eficiente, porque possui mecanismos de alertas, fruto do alto nível do sistema financeiro brasileiro que é, mundialmente, considerado superior aos países desenvolvidos.

Prova disso é que terminaremos 2016 como o 9º na economia mundial, em momentos melhores já fomos 6º nesse ranking, ainda assim, continuamos entre os dez primeiros.

E, apesar de nossa democracia ser muito jovem ? tem apenas 31 anos, se comparada, por exemplo à inglesa que tem mil anos ?, e da fragmentação política (são 35 partidos políticos em todo o país), a democracia é uma componente importante para a evolução da sociedade. Nesse cenário, nosso judiciário é independente (o melhor exemplo é a Lava Jato), o que não é comum nos países emergentes.

Francis Fukuyama, pesquisador sênior do Instituto Freeman Sprogli da Universidade Stanford, é autor de vários livros sobre economia e em um deles examina a ordem política desde a origem da humanidade. Ele mostra que existem mecanismos da ordem política virtuosa, que permitem o crescimento mesmo que haja alguma catástrofe. São três os fatores e possuímos todos:

Estado forte;

Estado de direito;

Accountability - a responsabilidade de prestar contas e ter transparência, o que é possível quando há imprensa e capacidade de mobilização da população.

O agronegócio brasileiro é outro ponto positivo, porque mundialmente se tornou o campeão em sofisticação. Em poucos anos teve a maior revolução em produtividade, multiplicando por cinco a produção. Hoje somos o maior exportador de soja, café, açúcar, frango e suco de laranja. Cerca de 90% do suco de laranja distribuído no mundo vem do Brasil. Além disso, nos últimos anos passamos de um PIB de 15% para 50%, o que fenomenal.

Do lado dos bancos, a contribuição na retomada da economia será uma maior concessão de crédito, porque muitos se alavancaram e estão acima do nível da Basileia.

"Nossa contribuição para bancos, corretoras e comércio exterior são soluções inovadoras voltadas à eficiência. Como o Tree FX Bank ? um ERP completo para essa área que, por meio da automação, traz um ganho de 30% em eficiência operacional. Já o Tree FX Broker é um ERP para corretoras, um produto full com compliance, segurança e vários recursos integrados com acompanhamento em tempo real. A maior vantagem é que, em vez do cliente ter dez fornecedores, agora terá um e com mais recursos disponíveis", detalha Odilon Costa, CEO & Presidente da Tree Solution .

Sinais de alerta, destacados pelo economista:

Efeito Trump - Há incertezas em decorrência do que, efetivamente, Trump fará após assumir. Ele sinaliza que é preciso ficarmos atentos aos membros que serão escolhidos para a nova equipe do governo e também ao aumento do déficit americano (se aumentar vai desacelerar a economia mundial) e se Trump iniciar uma guerra comercial contra a China

no comércio exterior;

Produtividade - O Brasil precisará fazer mais com menos ou com os mesmos recursos por meio de tecnologia e gestão;

Qualidade da educação/mão de obra ? Gastamos mais que os EUA com educação, mas o trabalhador brasileiro rende muito menos do que um americano;

Lava jato ? Como os próximos acontecimentos vão atingir Temer. A boa notícia é que, provavelmente, isso não deve causar grandes traumas na economia;

Eleição 2018 ? Cenário vai depender de quem será eleito. Se for positivo, pode colocar o Brasil em novo ciclo de crescimento contínuo, mas há o risco de

eleger um aventureiro;

Reforma da previdência ? É crucial definir a idade da aposentadoria e quando entra em vigor, porque hoje a previdência significa 40% dos gastos do governo, se continuar assim, em 20 anos saltará para 90% dos gastos e será o colapso;

Influência externa e Tributação altíssima ? Esses são dois agravantes na economia porque o sistema tributário brasileiro é o pior do mundo. As empresas gastam cerca de 2 mil horas por ano com tributação, enquanto a média mundial são 200 horas ao ano. Esse cenário é de alto custo para o Brasil e a reforma tributária é urgente porque vai ser fundamental para a retomada da economia;

Alto spread ? O motivo é a inadimplência, que significa 35% do spread no país;

Desemprego ? O surgimento de vagas dependerá da confiança e do crédito que circulará no mercado. Além disso, o governo precisa gerar mais segurança para que os empresários fiquem mais confiantes, a recuperação ocorrerá, mas provavelmente será lenta.