Centro especializado em Bento Gonçalves ajuda no desafio de agregar bem-estar à rotina

Bento Gonçalves, RS--(DINO - 02 jan, 2017) - Quem nunca desejou uma pausa no meio de uma rotina atarefada para relaxar ou até mesmo dedicar atenção especial aos cuidados com a saúde? Atentos à crescente busca das pessoas por opções capazes de agregar bem-estar ao dia a dia, os centros multidisciplinares têm ganhado cada vez mais espaço ao congregarem especialidades variadas de atendimento em um só local.

Em Bento Gonçalves, o Multiface é um dos destaques para quem procura essa facilidade. O centro reúne profissionais capacitados em diferentes segmentos: fisioterapia, pilates, quiropraxia e acupuntura. Há também serviços nas áreas de psicologia e psicopedagogia, além de espaço reservado para procedimentos estéticos como micropigmentação de sobrancelhas.

Com essa proposta de atuação, consegue oferecer suporte completo para atender às mais variadas necessidades dos pacientes ? inclusive em momentos específicos ou situações especiais. Uma das principais vantagens é o fato de agregar tratamentos que são complementares entre si, com resultados globais mais eficientes. Outro diferencial é a segurança de contar com profissionais de confiança no atendimento, conhecidos e que acompanham o histórico do paciente. Some-se a isso a facilidade de encontrar, em um único local, infraestrutura confortável, aconchegante e funcional. Combinados, esses atrativos fazem dos centros multidisciplinares uma alternativa valiosa para quem busca mais qualidade de vida.

Como cada especialidade pode contribuir com o bem-estar:

Fisioterapia: para tratar de problemas causados por alterações genéticas, traumas ou doenças adquiridas, as sessões ministradas por Giancarlo Luchese Dalla Corte garantem o acompanhamento do quadro clínico dos pacientes na busca de mais qualidade de vida. A melhora de casos que apresentam a perda de movimento ou que se caracterizam pela Lesão por Esforços Repetitivos (LER) está entre as linhas de atuação desta ciência da área da saúde.

Pilates: ainda na parte de cuidados físicos, o Pilates é uma alternativa de atividade que trabalha com alongamento, exercícios associados à respiração e também à contração da musculatura abdominal. A fisioterapeuta Laís Tasca Gatto faz uma avaliação da postura do paciente e utiliza, nas sessões, técnicas e acessórios específicos tanto no solo quanto nos aparelhos. Dessa forma, o paciente tem como benefícios o fortalecimento e o alongamento da musculatura, sempre com o direcionamento voltado a cada caso em específico.

Quiropraxia e Acumputura: a solução de problemas relacionados à coluna vertebral pode ser buscada com a ajuda da quiropraxia. Franco Luchese Dalla Corte trabalha em casos caracterizados por perda de movimento e o desalinhamento de ossos que podem irritar ou danificar o sistema nervoso. Os movimentos utilizados nestas técnicas são indolores e visam corrigir a má-posição das vértebras e também eliminar as interferências geradas no sistema nervoso. O profissional também pratica acupuntura.

Estética (micropigmentação as sobrancelhas): cuidar da autoestima está entre os fatores indispensáveis para garantir o bem-estar. Por isso a Multiface possui opção de atendimento também para quem está preocupado com a beleza estética, com o serviço especializado de micropigmentação de sobrancelhas. O processo, semelhante ao de uma tatuagem, é realizado pela designer de sobrancelhas Raquel Vicente Dalla Corte.

Psicologia: tão importante quanto cuidar do corpo é zelar pela saúde da mente e das emoções. A psicóloga Marli Trevisan Gasperin atua com psicoterapia para crianças, adolescentes e adultos. Especialista em terapia individual, de casais e família, realiza avaliação, diagnóstico e tratamento de dificuldades e transtornos emocionais. Também atende crianças com dificuldades de aprendizagem, TDHA e pessoas com deficiência cognitiva e autistas.

Psicopedagogia: crianças, adolescentes, adultos e idosos com dificuldades no processo de ensino/aprendizagem podem contar com os serviços da Pedagoga/Psicopedagoga Viviane Rossi. Com especialização em Neuropsicopedagogia e tratamento de questões relacionadas à aprendizagem, oferecendo orientação especializada para o paciente e seus familiares, na perspectiva de atendimento global e assessoramento nas áreas de inclusão. A atuação envolve, também, orientação educacional para os pais e professores frente as dificuldades de aprendizagem.

Sobre o Centro Multiface

Um espaço cuidadosamente planejado para garantir experiências de bem-estar. Assim é o Multiface Centro Multidisciplinar. Reunindo profissionais de várias especialidades, nas áreas de fisioterapia, pilates, quiropraxia, acupuntura, pedagogia, psicologia e design de sobrancelhas, trabalha pela conquista de resultados que proporcionem mais qualidade de vida. Em permanente processo de atualização, a equipe oferece o que há de mais eficiente em opções de tratamento ? compromisso com o aperfeiçoamento técnico para garantir a excelência dos serviços em cada atendimento. Com uma estrutura diferenciada, está preparada para receber seus clientes com conforto, contanto com salas para atendimento individualizado, com privacidade e comodidade. O Centro Multiface fica na Tv Bahia, 59, em Bento Gonçalves, fone (54) 3451.2452 e e-mail contato@centromultiface.com.br. O horário de atendimento é de se segunda à sexta-feira, das 8hs às 11h45min e das 13h30min às 18h30min.

