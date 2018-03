Centro Universitário FSG adquire Faculdade Cesuca de Cachoeirinha

Cachoeirinha--(DINO - 23 dez, 2016) - A FSG ? Centro Universitário da Serra Gaúcha, com sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está ampliando suas operações no cenário do Ensino Superior com a aquisição da Faculdade Cesuca, localizada em Cachoeirinha, também no RS. A aquisição foi consolidada nesta quinta-feira (22).

Desde 2015 a FSG é controlada pela Advent International, um dos maiores e mais globais fundos de investimento private equity do mundo, que após co-controlar a Kroton Educacional entre 2009 e 20013, investiu na FSG com a proposta de criar um novo grupo educacional no país.

De acordo com o Diretor de Aquisições do Grupo, Marcos Salvador Teixeira, a aquisição da Cesuca por meio da FSG está alinhada com esse plano de expansão do projeto, que busca ampliar sua presença geográfica e oferta de cursos presenciais e a distância em todo o território nacional.

- O plano de ampliação do grupo educacional tem como objetivo o investimento em instituições de ensino superior de médio e grande porte de todas as regiões do Brasil, que possuem marca forte, altos padrões de qualidade e posições de liderança ? ressalta Teixeira.

Situada na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Faculdade Cesuca atua no ensino superior há 12 anos e está entre as melhores faculdades privadas do Rio Grande do Sul, conforme o Ministério da Educação (MEC). A instituição possui ampla estrutura física e atende a estudantes em Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. A maioria dos seus cursos possui conceitos 4 ou 5 (em escala de 1 a 5) nas avaliações do Ministério.

A aquisição da Faculdade Cesuca se deu em virtude da sua excelência em qualidade de ensino, explica o Diretor Presidente do Centro Universitário FSG, Adriano Pistore. Além disso, a instituição está localizada em uma região amplamente estratégica para o estado do Rio Grande do Sul, a apenas 20 quilômetros de Porto Alegre.

- Estamos muito felizes com a conclusão da transação e empolgados para trabalhar junto à Cesuca e à comunidade de Cachoeirinha. Vemos um grande potencial de crescimento na região, principalmente através do investimento na oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação ? destaca Pistore.

A presença da FSG na gestão da Cesuca se dará na implementação de um projeto de evolução da qualidade de ensino e abertura de novos cursos, principalmente nas áreas de Saúde e Exatas. Também estão previstas a ampliação e a modernização da infraestrutura física da instituição. O objetivo é o desenvolvimento da Cesuca por meio de iniciativas de crescimento e expansão da oferta de ensino, com altos padrões de qualidade.

Sobre a Cesuca

Localizada em Cachoeirinha, a 20 quilômetros de Porto Alegre, a Faculdade Cesuca possui aproximadamente 2,6 mil estudantes em Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão presenciais e a distância. Reconhecida pela sua excelência na qualidade do ensino, por meio de avaliações do Ministério da Educação, a instituição possui forte potencial de crescimento na região.

Sobre a FSG

Com sede em Caxias do Sul e uma unidade em Bento Gonçalves, a FSG é o Centro Universitário da Serra Gaúcha e atua na educação superior desde 1999. Trata-se de um dos maiores grupos educacionais do Rio Grande do Sul, com oferta de mais de 100 Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão. A instituição é amplamente reconhecida pelo mercado de trabalho, pela comunidade profissional e pelo Ministério da Educação por sua excelência em qualidade de ensino, já que todos os seus cursos possuem conceito muito bom ou excelente. Com a aquisição da Faculdade Cesuca, o novo grupo passa a contar com mais de 11 mil estudantes.

Sobre a Advent International

Fundada em 1984, a Advent International é uma das maiores e mais experientes gestoras de private equity em todo o mundo. Desde sua criação, a Advent já realizou mais de 315 transações em 40 países. Atualmente, a Advent tem sob sua gestão US$ 42 bilhões em ativos. Com escritórios nos quatro continentes, a Advent atua globalmente e de forma integrada com uma equipe com mais de 190 profissionais de investimentos na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A Advent foca seus investimentos em cinco setores: serviços e serviços financeiros; saúde; indústria; varejo, consumo e lazer; e tecnologia, mídia e telecom. Após mais de 30 anos dedicados a investimentos internacionais, a Advent continua focada em sua estratégia de realizar parcerias com times de gestão para possibilitar que suas empresas obtenham crescimento sustentável de receita e lucro. Para mais informações, acesse www.adventinternational.com.