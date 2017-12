Cerimonialista fala de tendências para bolos de casamento em 2017 Rio de Janeiro, RJ--( DINO - 25 jan, 2017) - O bolo de casamento é um dos itens mais tradicionais deste tipo de evento e a maioria dos casais prefere não abrir mão dele. No entanto, ele evoluiu muito com o passar dos tempos e continua a mudar sempre, com noivas e confeiteiras lançando novas tendências a cada ano.