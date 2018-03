Cervejaria paulista estreia 1º rótulo do Brasil em Realidade Aumentada

São Paulo, SP--(DINO - 13 dez, 2016) - O prazer de tomar uma boa cerveja, agora elevado à categoria de entretenimento virtual. Esta é a proposta da cervejaria artesanal Leuven, de Piracicaba (SP), ao apresentar ao mercado a nova identidade visual de três bebidas do seu portfólio - Golden Ale, Red Ale e IPA.

Em parceria com a agência digital Flex Interativa, de São Paulo (SP), a Leuven criou o primeiro rótulo de cerveja do Brasil em Realidade Aumentada.

Graças a essa tecnologia, os personagens que estampam o rótulo físico das garrafas ganham vida e movimento quando observados pela câmera de um smartphone ou tablet. Em ambiente virtual, os novos rótulos também exibem informações complementares sobre os produtos, algo que não pode ser lido na versão impressa dos vasilhames. Veja no vídeo o teaser das animações.

Segundo Alexandre Godoy, sócio-fundador e mestre cervejeiro da Leuven, os novos rótulos deverão atrair especialmente o consumidor mais jovem. "Sempre usamos em nossos rótulos figuras medievais e lendárias, mas de forma sutil", explica ele. "Já a nova identidade visual das cervejas Leuven assume esses personagens de forma explícita, com traços inspirados no universo dos quadrinhos e a Realidade Aumentada como referência ao mundo dos games, elementos que se comunicam melhor com as novas gerações."

Para conferir os efeitos da Realidade Aumentada nos novos rótulos das cervejas Leuven, o consumidor deve fazer o download do Aplicativo Cerveja Leuven AR na Google Play Store e apontar o celular para os rótulos das garrafas. A aplicação estará disponível na Apple Store até o final de dezembro.

As novas Leuven entram em comercialização em São Paulo ainda nesta semana. Até o final do mês, as cervejas também estarão à venda no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Curitiba (PR) ganharão pontos de venda da Leuven em janeiro de 2017.

A LEUVEN

A Cervejaria Leuven foi fundada em 2010 pelo engenheiro agrônomo Alexandre Godoy, mestre na área de Processos de Cervejaria e Destilação em Edimburgo, na Escócia.

Inspiradas nas tradicionais cervejas da Bélgica, as Leuven são feitas com maltes importados, lúpulos nobres e leveduras especialmente selecionadas, para garantir uma fórmula que as diferencie pelo aroma e sabor frutados.

Além de Golden Ale, Red Ale e IPA, todas de 600ml e com rótulos renovados, a Cervejaria Leuven produz a Witibier (600ml) e a especialíssima Dubbel, armazenada em garrafa de champanhe (750ml) e lacrada com rolha. Todas elas podem ser encontradas, atualmente, em quase 100 pontos de venda especializados.

Para mais informações, acesse www.cervejaleuven.com.br.

Website: http://www.cervejaleuven.com.br