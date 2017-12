CES 2017: Sagemcom Revela uma Nova Gama de Potentes descodificadores HDR UHD 4K, Gateways com velocidades de até 10 GB de Ponta a Ponta e os seus Sensores Lorawan

RUEIL-MALMAISON, França--(BUSINESS WIRE-DINO - 03 jan, 2017) -

Os novos receptores Ultra HD de baixa potência da Sagemcom, com opção para Wi-Fi ac 4x4 incorporado no SoC, suportando HDR Ultra HD para uma experiência definitiva de visualização com contraste impressionante e uma palete de cores de alta qualidade.

Ao reforçar a sua posição de liderança no mercado de descodificadores UHD 4K, a Sagemcom irá demonstrar a sua próxima geração na gama de descodificadores inovadores durante a CES; e também os dez projetos 4K já implantados com operadoras Tier 1. Estes operadores confiaram à Sagemcom o lançamento das suas primeiras ofertas de Ultra HD nos seus respectivos mercados.

Sempre abrindo o caminho em banda larga, a Sagemcom irá mostrar o seu gateway de mídia PON, com um desempenho de roteamento simétrico de até 10 Gbps e integrando soluções sem fios de 11 ac 8x8.

Ao alcançar velocidades recordes no cabo de até 5 Gbps, o gateway de mídia de cabo F@st 3890 da próxima geração opera simultaneamente DOCSIS 3.1 e DOCSIS 3.0 32x8 e implementa uma Wave 2 Wi-Fi superior.

Já em campo, os melhores gateways DSL/FTTH da categoria integram DSL até 35 B (com RNC*), G.fast, GPON e LTE.

Em linha com a evolução de serviços de banda larga e os seus desempenhos, a solução de software SWANTM está implementando gateways Docsis 3.1 e 10G por fibra ótica e tambem novos serviços inteligentes incluindo análises para Big Data, Estrutura de Aplicação contentorizada, teste de velocidade de banda larga com taxa de linha e Gestão de Recursos de Rádio com Wi-Fi.

Ao oferecer uma resposta dinâmica às condições de Wi-Fi com variação em toda a residência, a Sagemcom irá demonstrar uma solução adaptada com Wi-Fi que configura automaticamente os PODS conectados nas tomadas de corrente em toda a residência.

Em relação ao mercado de Internet das Coisas, a Sagemcom irá mostrar sua solução de ponta, incluindo sua nova gama de sensores, baseada no protocolo LoRaWAN.

Sobre a Sagemcom Um grupo francês de alta tecnologia com dimensões internacionais, a Sagemcom opera nos mercados de banda larga (residência digital, descodificadores, acesso à Internet, telefones e terminais de multimídia), cidade inteligente (medidor inteligente, rede inteligente, local inteligente, infrastructura inteligente, serviços inteligentes) e Internet das Coisas (membro fundador da LoRa Alliance).

Com uma receita de 1,5 bilhão de euros, a Sagemcom emprega 4.000 pessoas nos cinco continentes. A Sagemcom visa manter uma liderança mundial em terminais de comunicação como alto valor agregado. Para mais informação, visite

