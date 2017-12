Ceva completa negociação para aquisição do portfólio de vacinas Merial para suínos e bovinos e de anti-inflamatórios não-esteroides da Boehringer Ingelheim

LIBOURNE, França, 19 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Ceva Santé Animale completou hoje a aquisição de um diversificado portfólio de produtos, incluindo vacinas para suínos e bovinos e anti-inflamatórios não-esteróides da Boehringer Ingelheim após sua aquisição da Merial Animal Health.

Todos os produtos estarão imediatamente disponíveis através das companhias Ceva locais ou de seus distribuidores sem qualquer interrupção no fornecimento.

A Ceva tem sido constantemente uma das 10 companhias de crescimento mais rápido no ramo veterinário durante a última década, com pesados investimentos no desenvolvimento de vacinas, como parte de sua estratégia global de saúde preventiva.

Comentando sobre a negociação, o Presidente do Conselho e CEO da Ceva, Dr. Marc Prikazsky, disse:

"Estamos muito contentes em adquirir esta série de produtos e a forte linha de ativos de P&D. O conhecimento por trás desses produtos data do tempo de Pasteur, Rhone-Merieux, Merial e agora, como Ceva, temos consciência de que somos responsáveis por manter esta forte tradição científica veterinária. Nossos clientes podem ter a certeza de que continuaremos a investir no desenvolvimento de produtos, tanto para o presente quanto para o futuro".

SOBRE A CEVA SANTÉ ANIMALE

A Ceva Santé Animale foi fundada em 1999 e é uma companhia global de saúde veterinária, concentrada em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos farmacêuticos e vacinas para animais de estimação, bovinos, suínos e aves. Sua matriz está localizada em Libourne (Gironde). O Presidente do Conselho e CEO da Ceva é Marc Prikazsky.

