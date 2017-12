Charles McDonald passa a integrar a AerSale como vice-presidente sênior de serviços de MRO

A AerSale® ? fornecedora global de aeronaves, motores e materiais usados aproveitáveis de fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturer, OEM) ? anunciou hoje a entrada de Charles McDonald como vice-presidente sênior de serviços de manutenção, reparo e operações (MRO). McDonald comandará as instalações de MRO da AerSale em Roswell, Novo México, além da unidade de MRO recém-adquirida pela empresa em Goodyear, Arizona.

"Charlie tem uma capacidade comprovada para transformar problemas complexos em sucessos operacionais, implementando soluções inovadoras para atingir objetivos empresariais de curto e longo prazo", declarou Iso Nezaj, diretor técnico da AerSale. "Nós confiamos plenamente em sua experiência para administrar operações multifacetadas, apresentar sólidos resultados, motivar nossas equipes e implementar processos de eficiência que garantam um desempenho seguro e eficiente, e um atendimento ao cliente da mais alta qualidade."

McDonald possui mais de 30 anos de experiência no setor de aviação em diversos cargos de liderança de crescente importância em nível de diretoria e gestão sênior, além de um amplo escopo de responsabilidades, inclusive em direção estratégica e desempenho operacional otimizado. Ele já ocupou cargos de conselho na National Air Carrier Association, na World Airways e na North American Airlines, é um mecânico A/P certificado pela FAA e um veterano do Exército dos Estados Unidos.

A AerSale possui e opera três (3) instalações de MRO nos Estados Unidos: o Roswell Aircraft Operations Center e a Aero Mechanical Industries (AMI), ambos no Novo México, e a unidade de MRO Classe 4 de mais de 24.000 metros quadrados, localizada em Goodyear, Arizona, seu mais recente acréscimo. Essas instalações posicionam a AerSale como uma solução completa para maximizar a obtenção de valor por meio da integração estratégica de produtos e serviços. Juntas, as operações de MRO da AerSale abrangem:

? 10 compartimentos (quatro para fuselagem larga e seis para fuselagem estreita), totalizando uma área de mais de 51.000 metros quadrados

? Capacidade de armazenamento para mais de 650 aeronaves

? Instalação de 1.580 metros quadrados para desmontagem para manutenção de motores

? Instalação de 9.300 metros quadrados para reparo de componentes de aeronaves, com cinco centros de trabalho adjacentes

? Mais de 200 profissionais dedicados nas áreas de engenharia de fuselagem/motores, serviços técnicos e suporte administrativo

? Pistas de 4000 e 2600 quilômetros em Roswell e Goodyear, respectivamente

Líder global em aviação, a AerSale fornece aeronaves comerciais e motores de reposição, além de materiais usados aproveitáveis de OEM a companhias aéreas de passageiros e cargas, organizações de leasing, entidades governamentais, OEM's multinacionais e MRO's independentes. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores no fim do ciclo de vida. Sediada em Coral Gables, Flórida, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para obter mais informações, visite nosso site em www.aersale.com ou entre em contato com o Relacionamento com a Mídia da AerSale pelo telefone +1 (305) 764-3200 ou pelo e-mail media.relations@aersale.com.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170118006348/pt/ Contato: AerSaleLyndelle Nieuwkerk, +1 (305) 764-3200

media.relations@aersale.com Fonte: BUSINESS WIRE