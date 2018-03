Chase alcança US$1 trilhões em volume de processamento para clientes comerciais em 2016

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE-DINO - 13 dez, 2016) -

Às 23h06, horário do leste, na noite passada, o JPMorgan Chase alcançou a marca de US$1 trilhão de dólares em volume de processamento comercial no acumulado do ano, pela primeira vez na sua história.

O volume de processamento para clientes comerciais na empresa cresceu anualmente de US$750 bilhões em 2013 para quase US$950 bilhões em 2015. A Black Friday de 2016 teve um aumento de 12 por cento no volume total de transações em dólar e a Cyber Monday teve um aumento de 30 por cento em relação ao último ano.

"Os nossos clientes se beneficiam do fato de que somos intensamente focados no processamento de pagamentos, parte ainda de uma instituição financeira global que pode suportar suas necessidades de negócios ainda mais amplas," disse o CEO de Soluções Comerciais, Matt Kane. "Somos afortunados por trabalhar com empresas de todos os tamanhos, desde pizzarias locais até empresas globais e o sucesso delas se reflete diretamente no nosso."

O JPMorgan Chase é o adquirente comercial mundial número 1 de acordo com o Relatório Nilson de abril de 2016 e é capaz de autorizar transações em mais de 120 moedas. Em 2014 a empresa lançou o ChaseNetSM, uma rede de ciclo fechado própria, e o Chase PaySM, a carteira digital da empresa lançada no mês passado.

Sobre o Chase

O Chase é uma instituição bancária comercial e voltada ao consumidor dos Estados Unidos pertencente à JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), empresa de serviços financeiros líder global com ativos de $2,5 trilhões e operações em todo o mundo. O Chase atende quase metade dos lares dos Estados Unidos com uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banco pessoal, cartões de crédito, hipotecas, financiamento de automóveis, consultoria de investimentos, empréstimos a pequenos negócios e processamento de pagamentos. Os clientes podem escolher como e onde querem realizar suas operações bancárias: 5.300 agências, 16.000 ATMs, dispositivos móveis, on-line e por telefone. Para obter mais informações, acesse Chase.com.

