Check-up da próstata: após os 45 anos a glândula cresce naturalmente e merece atenção

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - Vontade frequente de urinar, dificuldade para iniciar a micção, gotejamento e diminuição no jato urinário, esses são alguns sintomas da HBP ? hiperplasia benigna da próstata. A condição atinge cerca de 14 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, e não está relacionado ao câncer de próstata.

O que pouca gente sabe é que - por volta dos 45 anos - a próstata aumenta de tamanho naturalmente, e isto não tem relação com o câncer de próstata. Porém, em alguns casos, o inchaço da glândula obstrui parcial ou totalmente a uretra, manifestando alguns sintomas que merecem atenção e muitas vezes passam despercebidos na rotina dos homens.

Segundo o especialista Sandro Faria, Médico Urologista do Núcleo de Cirurgia Robótica do Hospital Albert Einstein ? SP, a condição geralmente não causa dor e alguns exames preventivos podem ajudar na detecção da doença. Para auxiliar no cuidado com a saúde masculina, o especialista listou 7 informações que todo homem deve saber sobre a próstata:

1-) A HBP é a doença mais comum da próstata e prejudica a qualidade de vida do homem, afetando sua rotina e vida sexual. A partir dos 50 anos, a condição torna-se bastante comum.

2-) 50% dos homens com HBP não apresentam sintomas da doença. A doença começa silenciosa, aumentando aos poucos a frequência de urinar. Com o tempo, pode causar a sensação de que a bexiga nunca se esvazia.

3-) Após os 45 anos de idade, já é indicado ir ao médico regularmente. Além do histórico do paciente, devem ser realizados exame físico geral, urológico completo, ultrassom e exames laboratoriais.

4-) Genética, diabetes, obesidade e tabagismo estão entre os fatores de risco para a hiperplasia.

5-) Casos mais leves de HBP são tratados com medicamento, porém, mais de 30% dos pacientes vão precisar de cirurgia para reduzir o tamanho da glândula. Existem casos que os usos regulares e crônicos de medicamentos podem ser suficientes. Uma decisão conjunta com seu urologista sobre a melhor opção.

6-) Um dos tratamentos mais avançados no Brasil e no mundo atualmente é a cirurgia a laser, não invasiva. A tecnologia conhecida como GreenLight permite uma cirurgia mais efetiva e precisa para o crescimento prostático, inclusive em próstatas acima de 100g, evita sangramentos e oferece segurança para pacientes cardíacos e anticoagulados.

7-) O crescimento da próstata não evolui para o câncer de próstata. São doenças coincidentes. Algumas vezes na avaliação da hiperplasia, o câncer é diagnosticado também. Porém, é preciso ficar atento aos sintomas para começar o tratamento.