Chega ao Brasil creme dental mais vendido nos EUA

Crest chega em três versões e tamanhos também inovadores para o mercado brasileiro: Scope Dualblast Mint (164g), com escudo anti-açúcar que fortalece as áreas atingidas pelo alimento; Scope Cool Peppermint (175g) e Cinnamon Rush (170g), único creme dental no Brasil com sabor canela, proporcionando uma experiência adicional para o consumidor.

"Estamos muito animados em oferecer com exclusividade um produto tão inovador e que atende a exigência dos nossos clientes. Somos líderes em lançamentos do setor e continuaremos trazendo sempre o que tem de melhor no mercado mundial.", ressalta Leonardo Diniz, Diretor de Marketing do Grupo DI. Recentemente a DI trouxe para o Brasil a escova de dente elétrica ISSA? e a versão ISSA? mini, ganhadora de vários prêmios internacionais pelo seu design. A novidade tecnológica foi projetada para ser usada como uma escova dental manual, pois não oscila como as escovas elétricas de cerdas abrasivas e geram pulsações, processo que limpa os dentes de maneira eficaz removendo manchas sem agredir o esmalte dentário, além de ajudar a prevenir a retração gengival.

O mercado brasileiro é o quinto do mundo em consumo de cremes dentais, além de ser o maior da América Latina. Segundo dados de pesquisa da P&G, 66% da população brasileira escova os dentes três vezes por dia, enquanto a média global é de 9%. Ou seja, o volume de creme dental utilizado pelo brasileiro é cinco vezes maior que o número de escovas. Ainda assim o Brasil possui mais de 230 mil dentistas, sendo considerado o País com a maior comunidade de dentistas do mundo.

Entre os benefícios do creme dental Crest estão: combate de cáries; proteção contra os danos causados por ácidos na placa dental; prevenção da deterioração dos dentes; fortalecimento das áreas danificadas pelo açúcar; combate a formação de tártaro; redução de manchas superficiais; e frescor do hálito depois de comer alimentos com sabores fortes, como alho e cebola. O produto pode ser encontrado pelo preço unitário de R$16,50 em todas as unidades do Grupo DI: Drogaria Iguatemi (drogariaiguatemi.com.br), Discover (mydiscover.com.br) e pela loja online NuSpace (nuspace.com.br).

