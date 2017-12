Chegada do verão e medo de Aedes aegypti e febre amarela aumenta venda de repelentes no país São Paulo--( DINO - 30 jan, 2017) - É durante o verão, época de calor e muita chuva, que os mosquitos e pernilongos invadem nossa casa. Além do incômodo das picadas, eles podem transmitir doenças como dengue, zika e febre amarela.