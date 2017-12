Chiltern expande sua presença em Bangalore, Índia, para atender à demanda global por dados

A Chiltern, importante organização global de pesquisa por contrato, anunciou a abertura de seu novo centro de processo e tecnologia na cidade indiana de Bangalore. O novo escritório é resultado direto do contínuo sucesso da empresa e supre uma necessidade de ampliar ainda mais os recursos de dados globais.

"Acreditamos que reunimos uma das melhores equipes do nosso setor", declarou Mark Penniston, vice-presidente executivo de análises clínicas e gerente geral da Chiltern. "Precisamos deste novo local para manter o ritmo de nosso permanente crescimento, e ter um escritório bem no centro da cidade proporciona períodos menores de deslocamento e uma melhor qualidade de vida para os nossos funcionários líderes de mercado."

O primeiro escritório da Chiltern na Índia iniciou suas operações há mais de uma década com cinco programadores. No total, os escritórios indianos da empresa irão basear mais de 600 funcionários e dar à Chiltern uma capacidade considerável para avançar em suas operações de acordo com a necessidade.

Além disso, o centro de processo e tecnologia da Índia amplia a atual presença global da Chiltern, que está disponível 24 horas por dia e posiciona equipes de dados em fusos horários de todo o planeta. As equipes de processo e tecnologia da Chiltern do mundo todo ? que abrangem as regiões da Europa Central e Oriental, América Latina e Ásia, e são compostas de mais de 1.600 profissionais de dados que apoiam análises, otimização baseada em risco, biometria e farmacovigilância ? aperfeiçoam continuamente a qualidade e a velocidade dos dados, e reduzem custos para os clientes de todas as partes.

Sobre a Chiltern

A Chiltern, organização global de pesquisa por contrato, é uma importante fornecedora de soluções e serviços clínicos em diversas áreas terapêuticas, com modelos de contratação para os setores biofarmacêutico e de dispositivos médicos. Composta de mais de 4.300 pessoas baseadas em 47 países, a equipe da Chiltern presta serviços abrangentes nos campos de desenvolvimento clínico, assuntos médicos e científicos, dados e análises, farmacovigilância e aspectos regulatórios estratégicos por meio de uma abordagem colaborativa que permite ensaios clínicos mais eficientes. Visite Chiltern.com para saber mais sobre como a Chiltern é Designed Around You®.

