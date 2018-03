China Mobile entra no mercado de carros conectados com a solução de gerenciamento de assinatura

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, está fornecendo à China Mobile sua solução em Gerenciamento de Assinatura LinqUS On-Demand Connectivity (ODC) e os Embedded SIMs (eSIMs) em conformidade com a GSMA. A operadora é a maior no mundo em telecomunicações, com mais de 845 milhões de assinantes1, e a solução irá possibilitar conectividade segura para carros conectados. Assim, com a rede da China Mobile, será possível fornecer com segurança um novo perfil de assinatura para qualquer carro equipado com o SIM incorporado, e os usuários finais irão aproveitar os serviços veiculares conectados durante todo o ciclo de vida do carro, como entretenimento informativo, suporte de navegação e diagnóstico de segurança ou do veículo.

Estima-se que o mercado de carros conectados valerá US$130 bilhões até 20212. Enquanto isso, os compradores estão cada vez mais considerando serviços que agreguem valor como um critério importante ao escolherem uma nova viagem, e conectividade de alta qualidade e livre de complicações será uma área de interesse nos próximos anos. No caso em questão, dados de um levantamento de 2015 da McKinsey sugerem que 60% dos chineses que possuem carros trocariam para outra marca se sentissem que uma concorrente poderia oferecer uma melhor conectividade. A China vendeu 24,6 milhões de carros em 2015 e se tornou o maior mercado de carros do mundo. Em um clima tão competitivo, os fabricantes de automóveis terão que inovar em todos os aspectos para se diferenciarem do restante.

A Internet das Coisas tem sido um dos principais propulsores de crescimento à medida que a China Mobile passa de uma operadora de telefonia móvel a uma prestadora de serviços digitais. A promessa da IoT é imensa.

Hoje, a Gemalto já implementou mais de 20 soluções de conectividade sob demanda e executou pelo menos 300 implementações over-the-air (OTA) em todo o mundo. Também temos a maior carteira de soluções M2M e IoT e serviços, incluindo eSIM, que está em conformidade com as mais recentes especificações da GSMA, disse Suzanne Tong-Li, Presidente da Gemalto para a Grande China e Coreia do Sul. Com experiência e conhecimento tão ricos, acreditamos que estamos no ponto ideal para ajudar operadoras como a China Mobile a dar um salto bem-sucedido para IoT.

