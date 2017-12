Chinelos personalizados devem ser as lembranças de formatura mais populares em 2017

Só quem completou um curso de graduação sabe o esforço necessário para conseguir chegar ao fim. É por isso que muitos têm preferido fazer uma grande festa para comemorar esse marco. E um tipo de lembrança de formatura que tem se destacado ultimamente são os chinelos personalizados.

No fim de 2016, as buscas por esse tipo de brinde aumentaram três vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, como mostram dados de empresas especializadas nesse tipo de negócio. E isso deixou a expectativa de que os chinelos personalizados sejam cada vez mais populares em 2017.

Não é à toa que um estudo do Sebrae incluiu o ramo de personalização de brindes entre os 50 nichos de mercado online mais promissores para se investir. Festa é algo que está na alma do brasileiro. E as lembranças são parte fundamental disso.

Por que escolher chinelos personalizados como lembrança de formatura?

Existem diversos fatores responsáveis pelo sucesso dos chinelos personalizados. Juliana Cardoso, CEO da empresa Santa Lembrancinha , que comercializa esse tipo de brinde pela Internet, aponta, então, os principais motivos que levam um formando a optar por esses modelos.

"É um produto "único" de alta qualidade que os convidados vão usar e lembrar da festa por muito tempo. Eles também não vão reclamar de dor no pé ou ficar descalços, correndo o risco de se machucar com vidro. Essas belezuras nem tiram o glamour da festa", avalia a empresária.

Assim, os maiores benefícios do chinelo personalizado são:

Excelente relação custo-benefício;

Qualidade do material;

Personalização conforme a necessidade;

Durável, de forma que o convidado se lembre da festa por, no mínimo, quatro meses;

Pode ser usado inclusive durante a festa para quem não abre a mão de estar confortável na pista de dança.

No caso da formatura, são muitas as opções para personalização. É possível escrever qual foi o curso, inserir uma caricatura do estudante, o nome do formando, a data da turma formada, desenhos que lembrem a graduação feita, algum símbolo que remeta ao bacharelado ou licenciatura e muitos outros detalhes.

Até a cor pode ser pensada de acordo com as especificações de cada área de estudo. Para isso, basta usar a imaginação. Não há muitos limites quando se fala em chinelos personalizados para formatura.

Tamanhos diferentes não são problema

Uma dúvida que muita gente tem ao escolher chinelos personalizados como lembrança de festa é a numeração dos pés dos convidados. Existe uma tabela com os tamanhos para que o cliente compare na hora de fazer o pedido.

Aqueles que já sabem por antecedência quanto cada um calça podem solicitar os chinelos com base nesses dados. Já os compradores que não têm essa informação podem se basear na porcentagem mais pedida para determinado tipo de evento.

As regras para festas de formatura, como aponta Juliana Cardoso, da Santa Lembrancinha , costumam ser:

35/36 = 10%;

37/38 = 40%;

39/40 = 30%;

41/42 = 20%.

Por fim

Chinelos personalizados têm se tornado lembranças cada vez mais populares para se dar aos convidados na festa de formatura. Em 2017, a expectativa é que haja um aumento ainda maior na venda desses produtos.

Na Santa Lembrancinha, por exemplo, existem diversos modelos para que o formando se inspire e pense no seu próprio estilo. E, quanto maior o número de pessoas e de brindes pedidos, menor é o preço. Por isso, pode valer muito a pena.

Sobre a Santa Lembrancinha:

Com cinco anos de atuação no mercado de comércio eletrônico, a empresa Santa Lembrancinha vem se dedicando exclusivamente à fabricação e comercialização de brindes personalizados.

Seu ponto forte é a customização de chinelos, vendidos como lembranças de festas. As vendas desse tipo de brinde têm aumentado muito nos últimos anos, tendo triplicado de 2015 para 2016. Canecas e camisetas são outros itens que podem ser personalizados.

Website: https://www.santalembrancinha.com.br/