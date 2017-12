Cidade Negra abre novo Festival de Verão de São Sebastião, que começa nesta sexta-feira, 6 de janeiro, na Praça de Eventos

São Sebastião, SP--(DINO - 04 jan, 2017) - O Cidade Negra, um dos maiores grupos musicais do Brasil, abrirá o novo Festival de Verão de São Sebastião, o Verãozão, nesta sexta-feira, dia 6 de Janeiro. A alegria tem hora e lugar marcado. Será na Praça de Eventos, às 22h. A banda, que tem como líder o também ator Tony Garrido, fará um apanhado de seus maiores sucessos, em três décadas de estrada.

O Verãozão da cidade não vai ficar apenas nos shows musicais. A nova prefeitura da cidade montou uma extensa programação, de sexta a domingo, até o dia 29 de Janeiro. Além de uma nova grade musical, confira as novidades naquele que promete ser o melhor festival de verão dos últimos anos.

Não será apenas o público adolescente e adulto que curtirá o Verãozão. Famílias e crianças têm diversão garantida com uma das novidades do festival. Em Juquey será montado o espaço Verãozão Kids, com muita recreação para os menores enquanto os pais podem curtir a praia.

A recreação do Verãozão Kids não contará apenas com modelagem de massinhas, corrida de burrinhos, minicampo de futebol e danças folclóricas. Um espaço reservado para leituras de histórias infantis, com personagens caracterizados, teatrinho de mamulengos e fantoches darão o tom para que a criançada curta suas férias de maneira lúdica e agradável.

O Verãozão Atividade também vai agitar a Praia Grande, com aulas de zumba, alongamento, recreação e muita alegria todos os sábados e domingos de janeiro, das 10h às 17h. Outra novidade que promete: que tal curtir um cineminha no final de tarde? Uma programação com filmes de primeira linha também será exibida.

As exibições serão itinerantes, sempre nos finais de semana, pelas principais praias do litoral da cidade como Baleia, Maresias, Baraqueçaba, Praia Grande, Praia do Arrastão e Topolândia. A programação você pode conferir na nossa página. Os espaços serão montados à beira-mar.

A programação de shows contempla ainda, na primeira semana, a famosa Orquestra Imperial e a banda Del Rey, que está bombando em todo o país com as músicas do "rei" Roberto Carlos. Ao longo do mês, ainda haverá participação de Leo Maia (dia 13), Lenine (14), Gabriel, O Pensador (15), Anjos do Resgate (19), Padre Elimar Azevedo (20), Melodias dos Anjos (21), Sambô (27), Paralamas do Sucesso (28) e Titãs (29).

Serviço:

O que: "Verãozão 2017". Festival de Verão de São Sebastião.

Quando: De 6 a 29 de Janeiro

Onde: Praça de Eventos de São Sebastião

Realização: Prefeitura de São Sebastião

Produção RM Promoe FGM produções culturais.

Para informações adicionais: 12 997404366 ou imprensa@veraozao.com.br

