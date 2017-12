Clássico curitibano "O Bêbado" em curta temporada de verão a preços populares, no teatro Lala Schneider, em Curitiba

Curitiba,PR--(DINO - 12 jan, 2017) - Curitiba tem os seus inconfundíveis e adoráveis clássicos: a vina, o biarticulado, o leite quente, o Oil Man, o Festival de Teatro de Curitiba e o espetáculo " O Bêbado".

Esse clássico do teatro paranaense - estreou nos idos de 2003, contabiliza mais de 300 apresentações em 14 anos - está em curta temporada no teatro Lala Schneider, em Curitiba, às sextas-feiras.

"O Bêbado", um dos clássicos do teatro paranaense, criação de Fábio Silvestre (ator, diretor, humorista, autor, que pode ser visto no canal MULTISHOW série do humorístico Treme Treme), retorna para sua já tradicional temporada de verão no Teatro Lala com preços populares: ingresso com preço único de R$20.

Fábio Silvestre conta que a iniciativa de preço único no verão, inspirada em companhias teatrais de Belo Horizonte, inspirada na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte. "É um investimento na democratização de acesso ao teatro ,uma alternativa para o público frequentar o teatro mesmo em tempos de orçamentos apertados para os brasileiros. Espero que o modelo de BH, se repita aqui. Já é a 43ª edição dessa campanha em Minas".

Monólogo de humor, poesia e drama

O espetáculo de comédia, poesia e drama, faz a plateia viajar por histórias que aconteceram no cotidiano dos curitibanos, inclusive com passagens pitorescas pelas noitadas tradicionais.

Em uma mesa de bar, um homem embriagado narra suas histórias a um interlocutor imaginário, a quem chama de "doutor". Nessa pitoresca conversa, o bêbado discorre, de modo quase delirante, sobre uma variedade enorme de assuntos: futebol, casamento, Shakespeare, alcoolismo e até sobre o Programa Brasileiro do Álcool. A cada caso contado, entra em cena um novo personagem. Rebeca, uma travesti do interior, dá uma palestra para a associação de bairro; o ex-ator pornô Paulo Peroba, faz um depoimento no Alcoólicos Anônimos sobre sua impotência sexual. Tem também o surfista de valetas com sotaque impagável.

Mesclando comédia, poesia e uma pequena dose de drama, Fábio criou, com "O Bêbado", uma peça que tem despertado a curiosidade e as emoções de uma legião de fãs ao longo do tempo. Alguns desses embriagados seguidores já assistiram a peça mais de 30 vezes.

14 anos "O Bêbado" embriaga plateia de mais de 100 mil pessoas

A peça, já bastante conhecida do público curitibano está completando 14 anos e já foi assistida por mais de 100 mil pessoas.

Ano passado, Fábio esteve em cartaz com sua comédia medieval "As Fabulosas Desventuras de Umberto Godofredo". Na TV, Silvestre ainda pode ser visto na segunda temporada do humorístico "Treme Treme", no canal MULTISHOW.

Novo espetáculo em fevereiro: Cabaret Vira-lata

Em fevereiro, a cena de entretenimento curitibano ganha uma nova opção com a assinatura de Fábio Silvestre: estreia "O Cabaret Vira-lata", que será apresentado no Jokers. Em breve, mais detalhes da nova produção que vai sacudir as terças-feiras curitibanas.

SERVIÇO:

Espetáculo: O BÊBADO ? uma comédia pilsen de Fábio Silvestre

Texto, direção e interpretação de Fábio Silvestre.

Temporada janeiro, dias: sextas às 21h, dias 13, 20, 27

Indicação: maiores de 12 anos

Ingressos: R$20

Vendas: www. ingresso.com e www.teatrolala.com.br

Onde: Teatro Lala Schneider, Rua 13 de Maio, 629. Fone: (41)3232-4499

Falando sobre Fábio Silvestre

Para entender a multiplicidade ? estética e temática ? dos personagens encenados e dirigidos pelo artista Fábio Silvestre (29 anos de carreira, 14 dedicados ao humor e 13 participações no Festival de Teatro de Curitiba), vale voltar um pouco no tempo. Esse paranaense, de Ponta Grossa, encenou mais de 40 peças ? do drama a comédia ?, escreveu 10 espetáculos e dirigiu outra dezena.

O reconhecimento do seu talento veio em 1997, com o espetáculo "O Fio" ? escrito, produzido, dirigido e estrelado por ele. Grande sucesso de público e de crítica, a peça acabou vencendo quatro prêmios no Festival Internacional do Mercosul: melhor ator, melhor espetáculo, melhor iluminação e melhor cenário.

Humor na TV com o "Bigode" e participações no MULTISHOW

Fábio já participou de diversos programas no Canal MULTISHOW como o "Mundo Canibal", "A Grande Farsa" e "Tudo Tudo", da humorista Katiuscia Canoro. Em 2017, Silvestre retorna ao MULTISHOW na segunda temporada da série do humorístico Treme Treme.

De 2011 a 2015, Fábio Silvestre integrou o elenco do humorístico "A Praça é Nossa", do SBT, com o hilariante Bigode, motorista de ônibus que ama dirigir, mas odeia os passageiros. Ainda no SBT Silvestre atuou como roteirista na própria Praça e no desenvolvimento de projetos. Além dos espetáculos teatrais e TV, Silvestre apresentou seus personagens em mais de 1000 shows corporativos oferecidos a grandes empresas em todo o país.

