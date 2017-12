Clínica de Basquete no ComVem Patteo Mogilar termina neste final de semana ( DINO - 31 jan, 2017) - A Clínica de Basquete do Mogi das Cruzes/Helbor no ComVem Patteo Mogilar termina neste domingo (5). O encerramento oficial, porém, acontecerá no sábado (4), às 17h, com a presença de todos os jogadores e a comissão técnica do time de basquete da cidade. No domingo a programação segue o cronograma normal, com interação entre pais e filhos. Quem ainda quiser participar, pode se inscrever no local no dia que for fazer a aula levando apenas o documento da criança. A ação é uma parceria entre o Mogi das Cruzes/Helbor, a HBR Realty ao lado do ComVem Patteo Mogilar e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.