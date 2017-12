Clínicas populares são alternativas para população ter acesso à saúde

Juiz de Fora--(DINO - 09 jan, 2017) - A crise que afetou o país nos últimos anos e que ainda está instalada no Brasil, prejudicou diversos segmentos, entre eles, principalmente a saúde.

A população, que foi a mais lesada devido aos altos custos do plano de saúde e também por causa da demanda reprimida do SUS [Sistema Único de Saúde], passou a sofrer ainda mais nas filas dos hospitais.

Devido ao alto índice de desemprego no ano de 2016, divulgado em 11,8 % , no 3º trimestre pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitos brasileiros tiveram que abrir mão do atendimento privado. Cerca de 1,5 milhão de usuários abandonaram os planos, segundo a Federação Nacional de Saúde Suplementar ( FenaSaúde).

De acordo com o empresário Sérgio Henrique da Silva, proprietário da CEM ? Centro de Especialidades Médicas de Juiz de Fora, os atendimentos chegam a 4 mil pessoas por mês.

- A população merece um tratamento diferenciado e humanizado. Aqui todos são atendidos com os melhores médicos da cidade, em uma estrutura que foi pensada e projetada para atender da melhor forma os pacientes - disse Sérgio.

Ainda segundo ele, a clínica atende todas as especialidades médicas, possui equipamentos novos e de última geração, realiza exames de sangue, ultrassonografia, raio x, ressonância magnética e muitos outros.

- Temos tudo o que uma pessoa precisa em relação a saúde, até pequenas intervenções cirúrgicas nós já conseguimos realizar. Nosso objetivo é não deixar que a população espere atendimento, e que possa sair da unidade com seu problema resolvido, afirmou o empresário.

A CEM possui um "Cartão Saúde", sem mensalidade, que dá direito a consultas e exames com preços bem menores em relação a rede particular. A empresa também realiza remoção em UTI Móvel 24h ( ilimitada), com mensalidade de apenas R$ 10.

Os valores dos exames e consultas são menores: enquanto uma consulta na rede particular varia entre R$ 200 e R$ 300, na clínica é R$ 70 e Raio X R$ 20.

O Centro de Especialidades Médicas de Juiz de Fora (CEM), fica na Rua Gilberto de Alencar, 20, Centro, Juiz de Fora.