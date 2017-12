Clube exclusivo para apaixonados por brigadeiro Rio de Janeiro, RJ.--( DINO - 24 jan, 2017) - Há um ano, o www.brigadeiro.club, loja online de brigadeiro do Rio de Janeiro, oferece o serviço de assinatura mensal, que leva o doce até a casa dos clientes. São três planos: Chocólatra, apenas com brigadeiros de chocolate, Surpresa, sempre com novos sabores e TPM, em que o assinante escolhe a semana do mês que deseja receber. Por R$ 39,90 e entrega gratuita para os principais bairros da cidade, os sócios recebem uma caixa com 12 unidades, todo mês.