CNA E EMBAIXADOR DA ARGENTINA DISCUTEM ESTRATÉGIA CONJUNTA PARA AMPLIAR MERCADOS Brasília (18/01/2017) - O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e o embaixador da Argentina no país, Carlos Magariños, se reuniram nesta quarta (18) na sede da entidade. Martins e Magariños discutiram questões de interesse comum para o setor produtivo, como o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Um dos temas foi a definição de uma estratégia conjunta para exportar produtos agropecuários a outros mercados.'Os dois países têm muito a ganhar se trabalharem juntos na conquista de outros mercados e não como rivais", afirmou Martins. "Brasil e Argentina têm de formar um único time', disse o embaixador.A pauta do encontro também inclui o tema da exportação de mais produtos lácteos para a Ásia, onde o consumo destes produtos tem aumentado.Martins ressaltou que brasileiros e argentinos têm todas as condições de atender ao crescimento da demanda mundial por alimentos. 'O mundo vai demandar alimentos e por isso precisamos de um intercâmbio maior'.O presidente da CNA também propôs a realização de um seminário com especialistas dos dois países para debater temas de interesse comum, nos moldes do Diálogo Agrícola Brasil - Estados Unidos, que neste ano terá sua terceira edição. A ideia foi bem recebida pelo embaixador. Assessoria de Comunicação CNA Telefone: (61) 2109 1419cnabrasil.org.brcanaldoprodutor.tv.brtwitter.com/SistemaCNAfacebook.com/SistemaCNA instagram.com/SistemaCNA