CNA SEDIA EVENTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SOBRE CONSERVAÇÃO DO SOLO

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA), Muni Lourenço Silva Júnior, participou da abertura do seminário Brasília (12/04/2017) O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), promoveu na quarta (12), na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o seminário comemorativo do Dia Nacional da Conservação do Solo. O objetivo do evento foi debater as boas práticas de uso do solo na agropecuária e os desafios para a produção sustentável. 'O solo é o maior patrimônio do produtor rural brasileiro e é fundamental discutir esse tema', disse o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (FAEA), Muni Lourenço Silva Júnior, durante abertura do seminário. O presidente da FAEA também citou técnicas utilizadas no campo, como sistema de plantio direto, integração Lavoura-Pecuária-Floresta e fixação biológica de nitrogênio, fundamentais para a sustentabilidade ambiental, conservação do solo e aumento da rentabilidade do produtor rural.