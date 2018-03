Coach de empregabilidade é destaque em ranking inédito do LinkedIn

Curitiba, PR--(DINO - 23 dez, 2016) - A psicóloga, mestre em educação e coach de empregabilidade Tais Targa está entre os 15 profissionais brasileiros de maior destaque no LinkedIn, em 2016. Entre outras publicações relevantes sobre recolocação e transição de carreira, seu artigo "Nove dicas para não ficar depressivo com o desemprego" teve a maior repercussão na rede social este ano.

O ranking Top Voices do LinkedIn é inédito e traz uma lista com os melhores colaboradores do LinkedIn neste ano. Trata-se de um seleto grupo de escritores, articulistas e autores selecionados pela equipe editorial do LinkedIn com base na qualidade e relevância do conteúdo publicado na rede.

A especialista comemora a classificação e dá algumas dicas para aumentar a visualização do perfil no LinkedIn: atualizar constantemente o resumo profissional; compartilhar conteúdo como fotos com frases motivacionais, publicar links de artigos de negócios e mensagens de caráter profissional; participar de vários grupos e sempre que puder interagir com eles; cumprimentar suas conexões pelas atualizações profissionais; ajustar o perfil nas configurações de privacidade para que ela apareça quando consultar o perfil de outra pessoa, pois assim ela ficará curiosa e provavelmente consultará o seu perfil também; curtir, comentar e compartilhar as atualizações da sua rede; e ter uma meta diária para o envio de convites, buscando pessoas da sua área de atuação, profissionais de RH e headhunters, não ultrapassando os 50 convites diários.

Taís Targa é coach de empregabilidade, transição de carreira e recolocação (job hunter), mentora de coaches e especialista em otimização de LinkedIn. Hoje possui mais de 21000 seguidores nesta rede. É também psicóloga e Mestre em Educação pela (ambos pela UFPR). Seu histórico profissional engloba empresas tais como: KPMG, FIEP e Universidade Positivo, empresas nas quais respondeu por atividades de Recrutamento e Seleção de executivos e especialistas, Aconselhamento de Carreira, Recolocação/Outplacement e Orientação Profissional.

Atualmente é responsável pela TTarga Career Consulting, onde atua desde 2010, atendendo inúmeros clientes no formato de assessoria individual em serviços de Recolocação Profissional, Transição de Carreira e Coaching. Ela criou o Programa "Recolocação Já", um processo online e em grupo de assessoria a Recolocação Profissional e do Programa "LinkedIn para Coaches", um curso totalmente online que ensina outros coaches a lotarem suas agendas através do LinkedIn. Em 2016 passou a fazer parte do concorrido grupo de Mastermind do Geronimo Theml, um dos maiores ícones do coaching no Brasil. Veja o site http://www.ttarga.com.br/

Entre os classificados estão os profissionais Marc Tawil, da Tawil Comunicação; Michel Lent Schwartzman, CEO da Lent/AG; Matheus de Souza, growth hacker na CR.U.SH; Flávia Gamonar, especialista em Marketing e CEO na Hubico; Olívia Bulla, jornalista na agência CMA; Nana Lima, cofundadora da Think Eva; Paulo Ferando Silvestre Jr, professor e palestrante; Eden Wiedmann, head de novos negócios na Cumbuca, entre outros. Consulte a lista completa no link https://www.linkedin.com/pulse/top-voices-os-brasileiros-que-se-destacaram-linkedin-em-odri