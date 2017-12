Cobrecom Fios e Cabos Elétricos recebe importantes premiações em 2016

São Paulo, SP--(DINO - 09 jan, 2017) - Mesmo com todo o cenário econômico vivido pelo país no ano passado, a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos, uma das mais importantes empresas do segmento de elétrica, fechou 2016 com motivos para comemorar.

A empresa conquistou importantes premiações como o Prêmio Empresa Destaque 2016 do Segmento Fios e Cabos da Abreme (Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos), que foi divulgado no início de dezembro, em um evento realizado no Esporte Clube Sírio, em São Paulo, SP.

Além disso, dois Cases da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos foram premiados no 11º Prêmio Masterinstal, evento que é organizado pelo Sindinstalação (Sindicato da Indústria da Instalação) e pela Abrinstal (Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações), e que foi realizado no final de outubro no Teatro do Sesi, no Prédio da Fiesp, em São Paulo, SP.

O Case Instalações Elétricas Prediais Fotovoltaicas como Instrumento da Promoção da Sustentabilidade, da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos e da BMM ? Bicudo, Matos e Morais Advocacia Personalizada recebeu o CASE PRATA na Categoria Projetos de Inclusão Social e de Sustentabilidade Ambiental; enquanto o Case Integridade das Instalações a Partir de Novas Tecnologias, da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos e da Cimax Sanhidrel ganhou o CASE BRONZE na Categoria Novas Tecnologias em Materiais, Equipamentos e Sistemas para Instalações.

Outra grande conquista foi com o Cabo Superatox Flex 450/750 V, que foi eleito em 3º Lugar na Pesquisa do Melhor Produto do Ano, no segmento de fios e cabos elétricos, do Grupo Revenda (Revista Revenda Construção).

Essa pesquisa, divulgada em novembro, é feita com os lojistas leitores da Revista Revenda Construção, que elegeram os produtos com maior giro e rentabilidade em suas lojas nos últimos 12 meses.

"Essas premiações são de grande importância para a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos e comprova que a empresa está comprometida com a qualidade e a segurança dos fios e cabos elétricos que produz. Além disso, os prêmios fortalecem ainda mais a nossa marca", ressalta Paulo Alessandro Delgado, gerente de marketing da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos.

A empresa no cenário econômico

Com a instabilidade econômica vivida pelo país em 2016, o mercado ficou ainda mais competitivo.

"O balanço que fazemos é que o ano foi apenas "aceitável". Apesar dos bons índices de venda de nossos produtos e da conquista de novos clientes, 2016 não foi positivo em termos de lucratividade e crescimento, ou seja, a empresa apenas se manteve nesse ano", revela Delgado.

De acordo com o profissional, apesar de ainda haver temor com relação à economia mundial aliada à instabilidade do dólar que nos últimos meses mexeu com os preços de matérias-primas importantes para a produção dos fios e cabos elétricos como o cobre, a Cobrecom possui expectativa de que o cenário econômico mudará para melhor em 2017.

Presença em eventos importantes

A empresa também participou de importantes eventos dos segmentos de elétrica e de construção civil, inclusive como patrocinadora.

Entre eles estão a Feicon Batimat São Paulo, a Expo Predial Tec, a Ecomac Bahia e as Etapas do Fórum Potência e do Fórum Potência Eletricista Consciente.

"Nossa participação nesses eventos foram um grande sucesso e de suma importância para o relacionamento da Cobrecom com os seus clientes", ressalta Delgado.

Perspectivas para 2017

E para o ano de 2017, a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos trabalhará para reverter esse quadro econômico e retomar as curvas de crescimento e de aumento nas vendas.

E a empresa continuará investindo em seu parque fabril e em seu quadro de funcionários.

Além disso, a Cobrecom já confirmou presença e o patrocínio em importantes eventos que acontecerão no decorrer do ano como a Feicon Batimat São Paulo, a Ecomac Bahia e as Etapas do Fórum Potência e do Fórum Potência Eletricista Consciente.

Sobre a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos:

Fundada na década de 90, a empresa é 100% nacional e especializada na fabricação de fios e cabos elétricos de baixa tensão. Possui duas modernas unidades fabris em Itu, SP, e Três Lagoas, MS, que contam com tecnologia de ponta para garantir a excelência de seus produtos, que são fabricados com cobre puro para fins elétricos com alto grau de pureza.

O seu rigoroso acompanhamento de todo o processo de produção garante materiais seguros e confiáveis que atendem a todas as normas de fabricação.

Além disso, a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos é homologada pela Petrobrás, conta com certificado de qualidade ISO 9001 e certificados de conformidade em produtos (Inmetro) em toda sua linha. Também é associada da Qualifio (Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos).

Website: http://www.cobrecom.com.br