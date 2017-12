Cobrecom Fios e Cabos Elétricos ressalta as vantagens de sua linha de cabos não halogenados

De acordo com a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos, uma das mais importantes empresas do segmento de elétrica, a principal vantagem do material é que são condutores isolados, com cabos uni ou multipolares cujo material isolante não possui em sua composição o cloro, que é um material altamente tóxico em casos de incêndio.

"Os cabos não halogenados são produzidos com materiais livres de halogênio (cloro) que emitem baixa quantidade de fumaça, gases tóxicos e corrosivos", explica Rosevaldo Toaliari, supervisor de desenvolvimento de produtos e processos da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos.

De acordo com ele o material ainda oferece maior segurança por apresentar características especiais de não propagação das chamas e de autoextinção do fogo, garantindo a segurança das pessoas e a conservação dos bens do imóvel em casos de incêndios.

Por isso, são indicados principalmente para locais com grande afluência de pessoas ou os que possuem condições difíceis de fuga como estádios, escolas, cinemas, teatro, shoppings centers, hospitais, hotéis, centros de convenções, torres comerciais e residenciais conforme recomendado pelas normas NBR 5410 e 13570 da ABNT.

"Mas isso não impede que os cabos não halogenados sejam instalados em casas de um ou dois andares, já que o ponto forte do produto é garantir ainda mais a segurança da instalação elétrica", observa Paulo Alessandro Delgado, gerente de marketing da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos.

A linha de cabos não halogenados da empresa é a Superatox, que é formada pelos formada pelos Cabos Superatox Flex 70º C e o Superatox HEPR 90º C para 1, 2, 3 e 4 condutores.

Todos são fabricados com a mais alta tecnologia e são garantia de segurança e qualidade em sua instalação elétrica.

"Vale lembrar que os curtos-circuitos estão entre as principais causas de incêndios e podem ocorrer pela falta de um projeto elétrico dimensionado corretamente, pelo uso de produtos irregulares ou até mesmo pela utilização incorreta dos materiais elétricos", alerta Delgado.

Segundo o profissional, a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos, além de produzir condutores elétricos seguros, confiáveis e de grande qualidade conta com canais como o seu SAC 0800-7023163 e o site www.cobrecom.com.br na qual os consumidores e os profissionais do setor elétrico como projetistas, eletricistas, entre outros, podem tirar suas dúvidas e obter mais informações sobre os produtos da empresa.

Cabo Superatox Flex 70º C

É indicado para tensões nominais até 450/750 V e é composto por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 4 (flexíveis).

Além disso, é isolado com material polimérico tipo poliolefínico não halogenado para 70º C com características de não propagação e autoextinção do fogo e baixo índice de emissão de fumaça e sem gases tóxicos e corrosivos.

O produto está disponível nas seções nominais 1,5 mm²; 2,5 mm²; 4 mm² e 6 mm².

Cabo Superatox Flex HEPR 90º C para 1, 2, 3 e 4 condutores

É usado em circuitos elétricos com tensões nominais até 0,6/1 kV e tem como grande diferencial o fato de ter sua isolação em HEPR, que permite temperaturas de até 90º C em regime permanente de trabalho, 130 º C em caso de sobrecarga e 250º C quando em curto-circuito.

O Cabo Superatox Flex HEPR 90º C é formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole e encordoamento classe 5 (flexíveis).

A isolação HEPR ainda oferece maior resistência à ionização do que os compostos em PVC e Polietileno e apresenta baixa dispersão dielétrica e é praticamente isento do fenômeno treeing, que são as arborescências que se formam no material isolante provocando descargas parciais e deterioração do material.

O Cabo Superatox Flex HEPR com um condutor é vendido nas seguintes seções nominais: 10 mm²; 16 mm²; 25 mm²; 35 mm²; 50 mm²; 70 mm²; 95 mm²; 120 mm²; 150mm²; 185 mm²; 240 mm²; 300 mm²; 400 mm² e 500 mm².

Já os com 2, 3 e 4 condutores estão disponíveis nas seções nominais: 2 x 1,5 mm²; 2 x 2,25 mm²; 2 x 4 mm²; 2 x 6 mm²; 2 x 10mm²; 2 x 16mm²; 2 x 25 mm²; 2 x 35 mm²; 2 x 50 mm²; 3 x 1,5 mm²; 3 x 2,5 mm²; 3 x 4 mm²; 3 x 6 mm²; 3 x 10mm²; 3 x 16mm²; 3 x 25 mm²; 3 x 35 mm²; 3 x 50 mm²; 3 x 70 mm²; 3 x 95 mm²; 3 x 120 mm²; 4 x 1,25 mm²; 4 x 2,50 mm²; 4 x 4 mm²; 4 x 6 mm²; 4 x 10mm²; 4 x 16mm²; 4 x 25 mm²; 4 x 35 mm²; 4 x 50 mm²; 4 x 70 mm²; 4 x 95 mm² e 4 x 120 mm².

Sobre a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos:

Fundada na década de 90, a empresa é 100% nacional e especializada na fabricação de fios e cabos elétricos de baixa tensão. Possui duas modernas unidades fabris em Itu, SP, e Três Lagoas, MS, que contam com tecnologia de ponta para garantir a excelência de seus produtos, que são fabricados com cobre puro para fins elétricos com alto grau de pureza.

O seu rigoroso acompanhamento de todo o processo de produção garante materiais seguros e confiáveis que atendem a todas as normas de fabricação.

Além disso, a Cobrecom Fios e Cabos Elétricos é homologada pela Petrobrás, conta com certificado de qualidade ISO 9001 e certificados de conformidade em produtos (Inmetro) em toda sua linha. Também é associada da Qualifio (Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos).

Recebeu vários prêmios de reconhecimento como o de Empresa Destaque em 2016, 2014, 2012 e em 2011 da Abreme (Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Material Elétrico).

Também foi premiada com os Cases Prata e Bronze no 11º Prêmio Masterinstal, que foi realizado em outubro de 2016 pelo Sindinstalação (Sindicato da Indústria da Instalação) e pela Abrinstal (Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações).

A Cobrecom Fios e Cabos Elétricos também patrocina importantes eventos dos setores elétrico e de construção civil como a Ecomac Bahia, o Fórum Potência, a Feicon Batimat São Paulo e o Fórum Potência Eletricista Consciente.

Cobrecom Fios e Cabos Elétricos: (11) 2118-3200 - 0800-7023163

Website: http://www.cobrecom.com.br